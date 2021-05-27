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陸盼疫苗輸台 陳時中酸「他們在打的 我們不敢用」

記者蕭羽耘／台北27日電
疫情加劇，許多大樓只留一個出入口控管；台北市一棟大樓在出入口設置隧道式噴霧消毒通道，還貼了「防疫作戰」四個大字。（記者邱德祥／攝影）
疫情加劇，許多大樓只留一個出入口控管；台北市一棟大樓在出入口設置隧道式噴霧消毒通道，還貼了「防疫作戰」四個大字。（記者邱德祥／攝影）

疫苗嚴重不足，南投等地方政府積極自購，中國大陸欲將其代理德國BNT疫苗給予台灣。對此，指揮官陳時中回應，「他們（中國）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」

南投縣長林明溱昨上午正式行文請示指揮中心，表達欲自購上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗，但行政院代表卻認為，該疫苗係由中國大陸代工。陳時中回應，中國目前未給該疫苗藥證，也尚未開始施打，呼籲「把正式的文件拿來再說。」因台方並未接獲相關正式資料，加上中國未施打，所以無法得知該廠牌疫苗有何問題。

多名地方縣市首長欲自行購買疫苗，陳時中說，「疫苗現在是中央統籌分配，在中央指導下做相關分配。」

陳時中指出，任何藥品包括疫苗，進口都要經過申請程序，新藥進來查核程序嚴謹，畢竟必須打進人體，要確定品質有效，遵循正常審查程序。

對大陸有意捐贈疫苗，陳時中昨表示，疫苗是救命的，是有它的風險在，審查上面也要很嚴謹，「他們（中國）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」

蔡英文總統昨稱，因為中國大陸介入，台灣未能與德國BNT公司簽訂合約取得新冠疫苗。大陸外交部發言人趙立堅昨回應稱，台灣從大陸獲得疫苗的管道是暢通的。

兩岸因疫苗問題再掀口水戰，上海和江蘇表示願捐贈疫苗助台防疫，大陸國台辦力挺，並呼籲台灣方面盡快為這批疫苗輸台「掃除人為障礙」；陸委會則反嗆，指陸方應停止統戰施壓，讓台灣專心抗疫。

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