我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

抹去國徽及太陽神塗裝 4架F-16A神祕飛美

記者洪哲政／台北26日電
四架F-16A抹去塗裝，深夜飛美接替訓練任務。圖為示意圖。(軍聞社)
四架F-16A抹去塗裝，深夜飛美接替訓練任務。圖為示意圖。(軍聞社)

空軍花蓮基地所屬機號6679、6690、6670、6669等四架空軍F-16A戰機25日低調飛往美國替代訓練任務，不但機身原有的國徽抹去、連尾翼上第五聯隊最著名的「太陽神」塗裝也刻意塗掉，且隱密地選擇在凌晨時間起飛，已有航迷目擊四架機降落檀香山國際機場，將跨洲飛美。

據悉，由於台海軍事對峙情勢未曾稍減，經「鳳展專案」完成性能提升的F-16V戰機，留台執行空防任務，路克基地訓練機仍派遣未經性能提升的F-16A戰機暫代，待返台原機完成性能提升後，再行赴美換防。

對此，空軍司令部低調表示，不予評論。

媒體報導，台灣原部署在美國亞利桑那州路克基地訓練的6架F-16A型單座戰機，5月中自美跨洲長程飛返空軍花蓮基地後，空軍4架F-16A在塗銷國徽完成低視度塗裝後，今天凌晨低調飛美，替代返國戰機在美訓練任務，但飛美的戰機並非外界預測已完成升級的F-16V戰機。

據了解，台灣F-16A戰機前往台中漢翔公司執行「鳳展專案」，戰機順序按機務狀況、飛行時數、大修期程等邏輯順序安排進廠，目前輪序就是路克基地的F-16A戰機群。

但由於台海戰備需求，空軍已完成性能提升的F-16V戰機，均留台執行戰備與訓練任務，路克基地訓練所需仍暫由F-16A型機充實，待自美飛返台灣的F-16A完成性能提升後，台美再行換防；昨日已有國外網友在夏威夷目擊有F-16A型戰機過境，研判近日就有第二批路克基地的戰機返抵國門等待進廠。而今日凌晨自花蓮出發的4架F-16A戰機，也飛抵檀香山。

而根據立法院預算中心報告指出，空軍規畫107年度至112年度，「鳳展計畫」依序需分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。但目前進度落後，每月約僅能完成3架，研判目前空軍有40餘架F-16V戰機可執勤。

國防部曾表示，空軍與美方去年底完成「鳳展專案」22架F-16V交機。全案除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力。而F-16型機完成性能提升後將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力與陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以肆應共軍各類空中威脅，確保空防安全，維護區域和平。

台灣 美國 預算

上一則

新聞眼╱要什麼沒什麼 陳時中別急甩鍋 先檢討自己

下一則

自購疫苗 指揮中心嗆「先申請」南投縣府公文出門

延伸閱讀

歐美多國譴責白俄羅斯「劫機」事件 歐盟擬制裁領空

歐美多國譴責白俄羅斯「劫機」事件 歐盟擬制裁領空
中共百年黨慶 殲20空中閱兵

中共百年黨慶 殲20空中閱兵
美急推第6代戰機 因「中國隱形戰機和導彈進展太快」?

美急推第6代戰機 因「中國隱形戰機和導彈進展太快」?
法國空軍爆霸凌 「人肉標靶」戰機轟炸20分鐘

法國空軍爆霸凌 「人肉標靶」戰機轟炸20分鐘

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

2021-05-19 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男