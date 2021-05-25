友邦力挺無效 WHA開幕 台參與案未列議程

第74屆世界衛生大會24日開幕。 (新華社)

世界衛生大會（WHA）24日開議，台灣 參與世衛 提案上演友邦與中國 「二對二辯論」，雖友邦們接力為台發言，但最後大會主席裁示「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」不列入議程。

據中央社報導，第74屆世界衛生大會自5月24日至6月1日以視訊方式舉行，大會開幕首先邀請包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等元首演講，他們表示支持世衛組織應有更大的政治獨立性、永續性的財政籌資制度，呼籲國際支持締結疫情大流行全球條約。

在全體大會討論議程項目時，台灣議題攻防成為焦點，由於先前13友邦已向世界衛生組織（WHO）秘書處完成提案籲邀請台灣以觀察員身分出席WHA，大會以二階段處理台灣參與案。

首先在閉門的總務委員會中，據了解有二國友邦發動第一波挺台發言，但在中國反對下，總務委員會「建議」台灣參與世衛提案不列入議程。隨後回到大會，第二波且公開的「二對二辯論」登場。

此時由諾魯及史瓦帝尼二友邦為台發言，中國及巴基斯坦則發言反對將台灣13友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入大會議程，中國並強調台灣必須在一個中國原則參與國際組織。

隨後大會主席不丹籍的衛生部長德欽旺姆（Dechen Wangmo）裁示接受總務委員會建議，不把邀請台灣參與世衛提案列入大會議程。

「世界衛生大會」（ＷＨＡ）線上會議昨登場，台灣連五年未獲邀以觀察員身分出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中共同表達政府嚴正不滿的抗議立場，強調政府及全民持續積極爭取參與ＷＨＡ的堅定決心，並向今年國際社會對台灣參與ＷＨＡ的強勁支持，表達誠摯謝意。

針對台灣未獲邀以觀察員身分出席世衛大會，中國大陸外交部發言人趙立堅昨表示，「中國台灣地區」參與國際組織包括世界衛生組織（ＷＨＯ）活動，必須按照一個中國原則來處理；民進黨當局「炒作」所謂參加世衛大會問題，真實目的是「以疫謀獨」。

台灣陸委會昨表達嚴正抗議與不滿指出，北京政權無權代表台灣。