新聞評論／南韓以晶片換疫苗 台灣吃萊豬卻不能

美國雖然口頭挺台，卻缺乏實際行動，台灣吞下萊豬卻還換不到疫苗。（路透）

美韓領導人峰會落幕。比起美日峰會的一面倒，「拜文會」則是各取所需：南韓 同意加入美國 主導的全球民主半導體聯盟，換取美韓建立疫苗 夥伴關係；美國則承諾和北韓進行外交接觸，以爭取南韓進入美國建構的抗中四方安全對話。

在大國環伺下，南韓的外交主旋律一向是不選邊的「平衡外交」，以及觀風望向的「事大主義」。在這種策略下，形成南韓「經濟靠中國、軍事靠美國」的外交路線。此外，南韓也因自身利益而左右搖擺，當成抗衡大國壓力的籌碼。因此，美韓之間此次形成的是一種「不情願的同盟」，雙方僅在北韓議題上存有交集，在對中議題上則是各說各話。

這次「拜文會」，南韓對於圍堵中國大陸議題採取「政經分離」手法，它加入美國所主導的民主國家半導體供應聯盟，支持強化與東協及太平洋島國合作，並承認美印日澳四方安全對話的重要性。然而，對於敏感的台海議題，南韓則以重要性、特殊性等語輕輕帶過。換言之，南韓雖重申同盟合作的重要性，但對於加入抗中聯盟仍不輕易承諾。

藉由「可信賴供應鏈聯盟」之加持，南韓取得與美國疫苗合作的及時雨。目前南韓疫苗接種人數不到全國人口3％，美國同意提供與美軍合作關係密切的55萬南韓軍人疫苗，也承諾將協助南韓在11月底前達成群體免疫的目標。此外，美國也同意轉移疫苗關鍵技術，與南韓企業共同生產，擴大南韓疫苗的生產能量。

在「事大主義」的思維下，對南韓而言，北韓的核武威脅實遠大於中國的軍事崛起；因此，在這次美韓峰會上，文在寅不但向美國重申朝鮮半島議題的重要性，也積極改變拜登政府對北韓議題「不棄核、不交往」的基調。拜登隨即宣布，由國務院亞太事務助卿金聖出任「北韓事務特使」，讓美國在推動朝鮮半島非核化過程中願意和北韓進行交往，務實降低兩韓的緊張關係。

面對美國亟欲拉攏南韓合力抗中，南韓雖支持美國的多邊主義外交，卻僅選擇非敏感性的議題參與合作。例如，南韓全力支持美國的公海及南海自由航行倡議，但不加入抗中聯盟，僅在若干經濟議題上加入四方安全合作對話。這點，比起先前日本在美日聯合聲明中公開反對中國在南海活動，大不相同。可見，南韓不願跨越反中紅線，藉此維持自己的政治籌碼。

台灣與南韓同為半導體生產大國，際遇卻大不相同。這次美韓峰會，南韓非但能與美國討價還價，還爭取到美國疫苗及疫苗在南韓生產。反觀台灣，每次言必稱美國是重要盟友，卻遲遲等不到美國疫苗相助，實極諷刺。如此差別待遇，源自台美的不對等關係，及蔡政府偏差的防疫思維。

美國雖然口頭挺台，卻缺乏實際行動。日前美國衛生部長貝西拉在和陳時中的視訊會議，僅表達「支持」台灣取得疫苗及加入WHO，卻僅有口惠，不見行動。正因蔡政府對美國一味仰望，讓美國有恃無恐，甚至不以為意。反觀南韓採取「搖擺策略」，能在美中之間取得平衡，逼得美國不惜用疫苗外交拉攏南韓。如今兩岸關係正在低潮，台灣當然沒有和美國討價還價的籌碼。何況，台灣不斷宣傳自己的防疫成績了得，讓國際覺得台灣並無需要疫苗的急迫性；而駐美代表蕭美琴一直在幫友邦爭取疫苗，卻使自己的國家失去先機。

看南韓以晶片換疫苗，而台灣吞下萊豬卻還換不到疫苗，蔡政府不慚愧嗎？