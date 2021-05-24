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頂尖生公費送西點軍校 返台竟裝病、開小差求退伍？

記者洪哲政／台北24日電
圖為西點軍校畢業生興奮拋帽，慶祝畢業。（路透資料照片）
圖為西點軍校畢業生興奮拋帽，慶祝畢業。（路透資料照片）

國軍拮選「優秀」軍校學生經過語訓，支付大筆公帑送訓國外如美國西點軍校名軍校就讀，但返國後許多學生卻無心軍旅。國防部披露，2016年至2020年中，包括西點軍校畢業生在內，就有7人甫服滿10年法定服役年限，在上尉與少校階就選擇退伍，甚至有人是以屢次不服勤開小差、或稱自己有精神疾病，辦理不適服提前退伍。

西點軍校是美國歷史最悠久的軍事院校，被視為兩國軍事合作交流指標之一，台灣以軍售方式取得名額，受訓學生需通過AIT/ T的語訓考試及面試，四年學期政府每人約需支付千餘萬元台幣學雜費。

眾多國外軍校畢業生返國服役後，滿基本年限即退伍，引發立委關切。國防部向立法院報告，統計2016年至2021年國外軍校畢業生服滿基本年限即退伍者，共有9員。其中有2人未服滿法定役期退伍，因病精神疾病及年度考績丙等，辦理不適服退伍，有人選以多次無故未到勤的方式，讓考績低落；此外，有7人服滿法定役期即退伍，其原因都是個人生涯考量。

根據國防部統計，2016年至2021年就讀外國軍校畢業生，服滿基本年限（8年）就退伍的正期職業軍官，計有9人，分別是：就讀美國西點軍校有兩人在服役到少校就退役；維吉尼亞軍校有上尉與少校各一人；威爾猛有兩名上尉；色岱爾有一名上尉；瓜地馬拉軍校則有一名少校。

國防部說，另外有兩人未服滿役期就退伍，是因辦理精神疾病及年度考績丙等，辦理不適服退伍，其中有人是以多次無故未到勤方式求退。

西點軍校畢業的陸軍軍官砲兵科江奇峰、裝甲兵連于仁兩名少校，在從美國西點軍校畢業回台服役達10年後，先後決定報請退伍。台灣送訓西點軍校的男性還有李武陵、吳致庭，也在服完法定役期後從上尉、少校軍階退伍。西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校，則成為國軍現役最資深的西點畢業生。

會被推薦到或外軍校就讀者，在學業上都有卓越表現，如連于仁和江奇峰分別為中正預校92、93年班第一名畢業的學生，兩人分別於2009年及2010年畢業。連于仁因就讀機械系航太組表現優異，由西點推薦獲得美國《航太科技週刊》（AVIATION WEEK）主辦2009年美國「明日領袖」（Tomorrow’s Leader Award）的榮譽，也是台灣軍人第一位。

西點軍校 美國 國防部

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