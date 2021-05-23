台疫情爆發疫苗卻短缺 藍要陳時中回應10大質疑

針對台灣疫苗慢半拍的問題，前立委孫大千在臉書提出十點質疑，為何不能向上海復星集團直接採購BNT疫苗。（本報資料照片）

台灣 本土新冠疫情爆發，不過疫苗 卻只進口70萬劑，明顯不足。前立委孫大千在臉書提出十點質疑，針對台灣疫苗慢半拍的問題，他要求疫情指揮官陳時中不要再裝傻充愣，請正面回答。

一、已經抵台的71萬劑疫苗中，只有11萬劑是政府採購所得，這樣算是有超前部署嗎？

二、去年說好的口袋名單上的疫苗是哪幾個品牌？現在到底在哪裡？

三、為什麼東洋公司的疫苗採購案最後會宣告破局？是價格太高？還是條件不好？

四、兩岸貿易原本就極為頻繁，既然上海復星集團是BNT疫苗的大中華區總代理，台灣為什麼不能向上海復星集團直接進行採購？

五、是否有民進黨內某立委，代表特定派系，介入了疫苗採購的過程？

六、台灣有2300萬人，如果要達到群體免疫，在每人注射兩劑的情況之下，3000萬劑的採購怎麼會算太多呢？

七、倘若中國大陸所製造的疫苗通過了WHO或COVAX的認證，台灣可否向中國大陸進行採購？

八、如果連沒有經過三期臨床程序的國產疫苗，指揮中心都認為台灣人民可以施打，為什麼不能接受經過國際認證的中國大陸疫苗呢？

九、美國 衛生部長既然承諾要協助台灣取得疫苗，究竟展開了什麼具體的動作？不會只是出一張嘴，隨口說說吧？

十、美國到現在連半劑疫苗都沒有賣給台灣，白宮要捐出的8000萬劑疫苗也是以拉丁美洲國家為主，台灣人民為什麼要相信美國衛生部長的承諾呢？