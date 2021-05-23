上海復星願供台疫苗 陳時中稱沒人申請 藍轟睜眼說瞎話

上海復星醫藥集團表示，願意將疫苗提供台灣，加強台灣防疫。(Getty Images)

台灣疫情 爆發，疫苗 緊缺，曾一度與我失之交臂，代理德國BioNTech公司的上海復星醫藥集團昨天表示，願意將擁有獨家商業權益的疫苗，提供給台灣，加強台灣防疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在大家都一直在放話，但一直沒接到任何正式的訊息，藥品輸入須經審核程序。

大陸官媒新華社報導，近期台灣地區新冠肺炎疫情加劇，一些機構和團體提出希望緊急採購上海復星醫藥集團擁有獨家商業權益的疫苗，以加強島內防疫。復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳受訪表示，「復星有意願將疫苗服務於台灣同胞。自去年以來，我們通過多個管道，一直在積極推進向台灣地區提供這款疫苗。復星期待安全有效的疫苗能早日為島內疫情防控發揮積極作用，以利維護台灣同胞生命健康安全，盡早恢復正常生活」。

吳以芳表示，早在去年3月，復星醫藥集團就與德國BioNTech（BNT）公司簽訂協定，參與該公司的mRNA新冠疫苗研發，並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益。

陳時中回應稱沒有收到正式訊息，國民黨團副書記長陳玉珍批評，陳時中睜眼說瞎話，就是不想幫台灣民眾搶疫苗。陳玉珍舉例，去年10月東洋董事長林全曾主動找陳時中，告知已有能力取得BNT疫苗至多3000萬劑，算不算正式訊息？陳時中也曾承認，香港雅各臣去年曾透過1922、部長信箱表達供應BNT疫苗意願，算不算正式管道？

陳玉珍認為，當前台灣疫情嚴峻，既然上海復興都公開表達願提供疫苗給台灣，蔡政府若真有心防疫、保障民眾健康，就應主動連繫，不要講一些五四三，只是因意識型態作祟，就是不想跟大陸買疫苗。

國民黨前主席洪秀柱表態，願出一己之力，與對岸進行溝通，爭取大陸疫苗赴台。洪呼籲，這時候只有人民健康的安全，沒有政治的問題，敵人是病毒，不是大陸，籲蔡政府不要用意識形態處理嚴重的疫情。

在疫苗問題上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月17日表示， 大陸願盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情。台灣同胞期盼使用大陸新冠病毒疫苗，當務之急是去除島內人為的政治障礙，使廣大台胞有疫苗可用。不過，陸委會隨即回應：「對岸不必假好心，只要中國大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

對於是否採購中國大陸疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥日前表示，台灣民眾對於中國大陸疫苗信心度不足。