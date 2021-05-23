我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

台怪陸阻撓 CNN：3大原因造成台陷疫苗困境

編譯羅方妤╱台北23日電
台灣民眾擔憂AZ疫苗引發血栓副作用，因此接種興趣低落。（記者余承翰／攝影）
台灣民眾擔憂AZ疫苗引發血栓副作用，因此接種興趣低落。（記者余承翰／攝影）

美國CNN在網站首頁報導台灣和中國大陸新冠疫苗口水戰，指出台灣拒絕接受大陸疫苗，並責怪對方居中阻撓台灣取得疫苗。然而，CNN報導，台灣接種疫苗進度緩慢的原因，實際上比兩岸地緣政治局勢緊張更複雜，問題涉及疫苗供應有限、民眾接種興趣不高，及自製疫苗開發進度落後。

CNN寫道，台灣曾有數月本土零確診紀錄，疫苗需求很低，2300萬人口中僅1%有接種疫苗。但在疫情中，局勢可能迅速轉變，台灣上周爆出超過千例確診，即使有人想打疫苗也打不到。目前台灣政府正等待疫苗到貨，並尋求美國援助，拒絕接受「理論上」可能是解決方法之一的中國疫苗。

兩岸敵意和不信任日益增長，台灣根據法律拒絕中國疫苗進口，遭北京當局抨擊「為了政治利益犧牲人民福祉」。

台灣向阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）和新冠疫苗全球取得機制（COVAX）共訂購2000萬劑新冠疫苗，足以為全台43%的人完全接種，但目前僅70萬劑AZ疫苗到貨。

台灣今年3月稍晚讓醫護人員優先施打疫苗，之後擴大至軍警、照護員和老年人，並於上月中開放優先名單以外的民眾接種。但居民數月來一直享受大致正常的生活，擔憂AZ疫苗引發血栓副作用，因此接種興趣低落。

國立台灣大學流行病學教授、公衛學院副院長陳秀熙說：「在過去一年半，台灣沒有經歷重大疫情，所以很多居民不覺得他們處在立即的危險中。這也是為何沒有很多民眾有意接種疫苗。」

此外，CNN也指出，台灣自製疫苗開發進度落後美國、英國、德國、大陸和俄羅斯，三款候選疫苗到去年8月才進入臨床試驗階段，比美國和大陸晚了5個月。

疫苗 台灣 美國

上一則

台疫情爆發疫苗卻短缺 藍要陳時中回應10大質疑

下一則

黑白集／防疫模範生 變「有政府，會作帳」

延伸閱讀

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了
英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高

英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高
南韓要生產莫德納疫苗了 今與三星簽約 供貨美以外市場

南韓要生產莫德納疫苗了 今與三星簽約 供貨美以外市場

為何？ 沒接種疫苗者 比打過針者 更想去城市玩

為何？ 沒接種疫苗者 比打過針者 更想去城市玩

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線