我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

歷史倒帶…美中情局烏龍報告 雄風、雄蜂分不清

記者高凌雲／台北23日電
前任海軍總司令葉昌桐曾經說，是因為研發試射過程遇到許多困難，才將雄蜂改名雄風，圖為雄風二型反艦飛彈。(軍聞社)
前任海軍總司令葉昌桐曾經說，是因為研發試射過程遇到許多困難，才將雄蜂改名雄風，圖為雄風二型反艦飛彈。(軍聞社)

好萊塢電影當中的美國中央情報局或者美國國安局的間諜衛星，監控能力強大，但真實的情報戰場上，並不一定如此。1980年代，中情局使用間諜衛星在台灣上空偷拍中山科學研究院研發飛彈，還在沒有其他情報佐證下，閉門造車寫出了台灣飛彈的烏龍報告。

中科院研發雄蜂與雄風，只是更名，並非不同飛彈，但中情局傻傻分不清，當成兩種飛彈，煞有介事將其性能誇大為巡弋飛彈，40年後，有台灣學者引用該錯誤報告，又搞了個烏龍，更把反艦飛彈稱為反潛飛彈。

中情局解密1982年11月3日的間諜衛星照片分析報告「雄風陸基巡弋飛彈系統」，宣稱證實中科院已擁有雄風陸基巡弋飛彈系統。所引用的衛星照片附有經緯度，地理位置就在桃園。

中情局判斷，雄風飛彈是以台灣海軍雄蜂反艦巡弋飛彈改裝，雄蜂飛彈則是根據以色列加百列飛彈二型為研發基礎。根據衛星照片，雄風陸基巡弋飛彈系統分別有三輛拖車裝載深色的雄蜂飛彈發射箱，目標獲得雷達，火控雷達。但最初的雄蜂其實與雄風是同一件事情。

中情局用雄風飛彈名稱，視為是新的陸基巡弋飛彈系統，高估了當時中科院的能力，1978年國慶閱兵展出的雄蜂飛彈，中情局稱為雄風飛彈，又稱1981年國慶閱兵雄風飛彈裝入發射箱內，這全是誤解。兩次國慶展出的都是雄蜂一型反艦飛彈，不是巡弋飛彈。當時閱兵典禮由電視轉播時，都以雄蜂稱呼，中情局可能不熟悉中文，加上資訊不全，把艦射雄蜂當成他們以為的陸基巡弋飛彈系統。

1985年2月，中情局終於發現先前錯誤，在名為「台灣小量的國防工業計畫」報告當中，認清雄風與雄蜂是同一件事情。

台灣 間諜 美國

上一則

房東拒租室友趕人 台北護理師盼下班有床睡

下一則

新聞評論／開車戴罩都能掀波 凸顯政府矯情防疫

延伸閱讀

美賣精準飛彈給以色列 伊朗痛批：讓以國殺害更多兒童

美賣精準飛彈給以色列 伊朗痛批：讓以國殺害更多兒童
是否售台遠距攻中國飛彈？ 國務院低調避談

是否售台遠距攻中國飛彈？ 國務院低調避談

美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

聯合國安理會30日緊急會議 商議北韓問題

聯合國安理會30日緊急會議 商議北韓問題

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線