歷史倒帶…美中情局烏龍報告 雄風、雄蜂分不清

前任海軍總司令葉昌桐曾經說，是因為研發試射過程遇到許多困難，才將雄蜂改名雄風，圖為雄風二型反艦飛彈。(軍聞社)

好萊塢電影當中的美國 中央情報局或者美國國安局的間諜 衛星，監控能力強大，但真實的情報戰場上，並不一定如此。1980年代，中情局使用間諜衛星在台灣 上空偷拍中山科學研究院研發飛彈，還在沒有其他情報佐證下，閉門造車寫出了台灣飛彈的烏龍報告。

中科院研發雄蜂與雄風，只是更名，並非不同飛彈，但中情局傻傻分不清，當成兩種飛彈，煞有介事將其性能誇大為巡弋飛彈，40年後，有台灣學者引用該錯誤報告，又搞了個烏龍，更把反艦飛彈稱為反潛飛彈。

中情局解密1982年11月3日的間諜衛星照片分析報告「雄風陸基巡弋飛彈系統」，宣稱證實中科院已擁有雄風陸基巡弋飛彈系統。所引用的衛星照片附有經緯度，地理位置就在桃園。

中情局判斷，雄風飛彈是以台灣海軍雄蜂反艦巡弋飛彈改裝，雄蜂飛彈則是根據以色列加百列飛彈二型為研發基礎。根據衛星照片，雄風陸基巡弋飛彈系統分別有三輛拖車裝載深色的雄蜂飛彈發射箱，目標獲得雷達，火控雷達。但最初的雄蜂其實與雄風是同一件事情。

中情局用雄風飛彈名稱，視為是新的陸基巡弋飛彈系統，高估了當時中科院的能力，1978年國慶閱兵展出的雄蜂飛彈，中情局稱為雄風飛彈，又稱1981年國慶閱兵雄風飛彈裝入發射箱內，這全是誤解。兩次國慶展出的都是雄蜂一型反艦飛彈，不是巡弋飛彈。當時閱兵典禮由電視轉播時，都以雄蜂稱呼，中情局可能不熟悉中文，加上資訊不全，把艦射雄蜂當成他們以為的陸基巡弋飛彈系統。

1985年2月，中情局終於發現先前錯誤，在名為「台灣小量的國防工業計畫」報告當中，認清雄風與雄蜂是同一件事情。