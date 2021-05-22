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台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

港府指台灣多次粗暴干預香港事務

特派員李春、記者林汪靜／連線報導

香港政府18日宣布駐台灣的香港經濟貿易文化辦事處即日暫停運作，昨天港府發言人以新聞稿形式，稱香港經貿文辦的所有香港人員已經返回香港，決定暫時關閉的原因是「台方近年連串行徑嚴重破壞港台關係」。

香港政府發出的新聞稿說，台方近年一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦運作環境日趨惡化，辦事處人員亦曾受島內激進人士威嚇，讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間在此陰影下日漸收窄。「台方的挑釁行徑與協、策兩會促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，不符策進會成立初衷，特區政府對台方行徑表示極度遺憾。」

未來是否重啟？ 港語帶保留

港府發言人說，會密切留意情勢發展，並通盤考慮經貿文辦的未來路向，在暫時停止運作期間，香港政府會繼續透過熱線及網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

發言人表示，港台關係是兩岸關係的特殊組成部分，特區政府一直務實推動港台關係穩定發展。經貿文辦亦於2011年12月在台北市開始運作，在「九二共識」的基礎上，促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。

陸委會回應表示，根據換文精神，雙方設置辦事處目的在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，對此台方絕難苟同。

陸委會強調，中共當局違背對香港人民的承諾，不顧世界各國的關注及警告，強推「港版國安法」，港府亦屈從附合，使香港民主人權遭逢移交以來的浩劫。基於普世價值，台灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由，並本於港澳關係條例規定，對合法來台的港人提供必要服務，「港府竟錯誤解讀為台方挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛，我們感到萬分遺憾。」

香港 台灣 兩會

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