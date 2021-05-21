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綠學者指陸打氣候戰致台缺水 氣象專家打臉：小學都有教

台灣新聞組／台北21日電
經濟學家吳嘉隆。（本報資料照片）
經濟學家吳嘉隆。（本報資料照片）

台灣旱情嚴重，讓中南部深陷缺水危機，親綠的經濟學者吳嘉隆日前在政論節目上宣稱，最近的乾旱是因為中國大陸的氣候戰「不讓來自於華北的鋒面南下」所致。對此，氣象專家彭啟明發文澄清，指出目前只有氣象戰，且梅雨鋒面不是來自華北，「全民的氣象地科教育真的很重要啊～這些中小學都有教喔」。

5月15日，在一檔政論節目中，身為嘉賓的吳嘉隆參與討論台灣旱災。他說：「有一種觀察是說，原來在中國大陸華北地區的鋒面，應該南下到台灣這裡來，結果被打、被攔了下來。如果是這樣的話，如果人為操作的話，那就是氣候戰啊。」

吳嘉隆隨後又解釋了一遍：「本來華北地區的鋒面，梅雨是應該南下移動的，會進入台灣這個地方來下雨的，但是這個鋒面這一次被攔下來，就是沒有到台灣，所以台灣才會缺水。」

彭啟明在臉書上發文，透露很多朋友告訴他，某政論性節目的經濟專家說最近的乾旱，是因為對岸的氣候戰「不讓來自於華北的鋒面南下，藉由這種方式來恐嚇台灣，讓台灣各方面重創」。

氣象專家彭啟明。（本報資料照片）
氣象專家彭啟明。（本報資料照片）

彭啟明表示若不談兩岸關係及衝突，單從氣象角度來看，共有兩個觀察點：第一個就是「梅雨鋒面不是來自華北，是從5、6月從台灣開始生成逐步往北」，而今年到目前為止，中國長江中下游到華南，延伸到日本的梅雨鋒面發展旺盛，相較之下台灣則還沒有滯留鋒面影響。第二點則是「氣候和氣象不同，目前只有氣象戰」，改造短時間的天氣，還沒聽過改造長時間氣候的氣候戰。

彭啟明也進一步解釋第三點，指出中國大陸每年的五年計畫中，都有人工影響天氣的計畫，不過若是仔細比對他們的作業，就會知道這沒那麼厲害，「如果這樣，那為何對岸還有旱災，也有水災？」

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