新聞評論／怪宏國?台灣吃萊豬、買軍火 疫苗呢

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。( 本報資料照片)

台灣 友邦宏都拉斯新冠肺炎疫情嚴重，卻爆發疫苗 荒，英國金融時報19日報導，宏國向華府求救未果，有可能為了疫苗而轉向中國，拜登政府將會優先對拉美地區釋出疫苗，避免因此與台灣斷交。消息傳回台灣，不少網友大罵，批評宏國「膝蓋軟」，還說「快走不送」。但台灣有何資格怪宏國為疫苗轉向，至少宏國還把人民利益放在最上位，懂得操作大國矛盾的外交槓桿，台灣呢？

宏國目前975萬人口中就有20萬人確診，疫情非常嚴峻，但獲得的疫苗數卻僅有20多萬劑，簽約購買疫苗也還沒到貨，民眾接種疫苗者不到1%。反觀人口650萬的鄰國薩爾瓦多已經取得全部所需疫苗，也是中美洲疫苗接種率最高的國家，其中包括來自中國致贈的國產疫苗。薩國在2018年8月與台北斷交，改與北京建交。

由於宏國中央政府遲遲拿不到疫苗，7位宏國反對派市長指稱中央政府處理疫情「無能」，轉而向薩國總統求救，不久前獲得薩國致贈的三萬多劑AZ疫苗。宏國只好透過薩國希望協助購買中國疫苗，總統葉南德茲並表示為了疫苗，可能考慮在中國設商務辦事處。

眼看民怨與疫情持續升高，金融時報報導，宏都拉斯總統府部部長（相當於內閣首席部長）馬德羅（Carlos Alberto Madero）表示，宏都拉斯希望避免破壞與台灣的長期邦誼，不過取得疫苗比什麼都緊要。馬德羅說，眼看著中國大陸幫助她的友邦，宏都拉斯人民開始反思，「為何我們的盟友不幫忙？」

由於美國 宣布6月底前將釋出8000萬劑新冠疫苗，包括台灣在內都想積極爭取，但外界評估美國會優先給予目前疫情嚴重且又對美具有印太戰略價值用來圍堵中國的印度，宏國於是直接找上華府求助。大陸大打疫苗外交，中南美洲是美國的後院，豈容大陸藉此大肆插旗？宏國當然也深知美中之間的競爭關係，趁著美國即將釋出疫苗時，希望藉此排到優先順位。

宏國的做法引來台灣網友謾罵，但國際現實就是如此，本來就該站在國民的立場爭取最大利益。台灣原本也有機會成為美中之間的槓桿角色，但台灣為了反中，把所有的籌碼都押在美國身上，到現在連一劑美國疫苗也沒拿到，卻一句話也不敢吭聲。宏國不滿盟友為何不幫忙？因為台灣疫苗荒同樣嚴重，但宏國比台灣聰明的是，至少他們懂得善用大國矛盾為自己爭取最佳利益。反觀台灣，萊豬吃了、軍火買了，疫苗呢？