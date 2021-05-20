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柯文哲轟：美沒賣一支疫苗給台灣

記者楊正海／台北20日電
台北市長柯文哲批評，到現在美國沒有賣任何一支疫苗給台灣。 (擷取自直播)
台北市長柯文哲批評，到現在美國沒有賣任何一支疫苗給台灣。 (擷取自直播)

針對疫苗需求，有台北市議員認為台北市政府身為首都，應該盡速透過「雙城論壇」平台協助採購上海復星醫藥公司代理的輝瑞德國原廠疫苗；或是透過其他姐妹市、外交管道，協助取得採購各種合規疫苗的可能管道。對此 ，柯文哲19日在防疫記者會中指出，這是政治性問題，但柯說，忍不住要講，到現在美國沒有賣任何一支疫苗給台灣，他不願意給中央壓力，但希望盡速解決疫苗問題。

柯文哲說，沒有一場戰爭是用防守就可以打贏的，不管防疫怎麼做，不小會就會被突破，特別是時間久了，大家就疲勞了，像這次疫情來得凶悍，但他相信人民的素質、醫療量能和防疫的能力，他是醫學專家，相信疫情可以控制 ，但是疫苗才是最終解決辦法。

柯文哲接著說，很多事他不願意給中央太大壓力，但忍不住要講，到現在美國沒有賣任何一支疫苗給台灣，過去COVAX給台灣30萬支，但COVAX在全世界已經發了3億支，所以在這之前，我們只占了WHO發給全世界疫苗的千分之一。

柯文哲說，現進來40多萬支，看中央怎麼分配，台灣有2300萬人，但30萬加40萬，共70萬支，除以二也只有30萬人可以完整打完疫苗，疫苗不夠時，他不贊成打第二支，每人打第一支優先，但他再講一次，沒有一場戰爭是用防守打贏的，他不願意給中央壓力、講什麼話，但希望盡速解決這個這問題。

疫苗 台灣 柯文哲

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