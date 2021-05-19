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新聞眼／港府先發制人 台駐港機構如何運作 蔡政府大難題

記者 李仲維

在無預警之下，港府宣布駐台辦事處暫停運作，且刻意點出與台灣當前疫情無關，究其原因，應與台駐港辦事處人員簽證年底都將到期返台，港府先發制人，不跟蔡政府在互派駐地人員這個議題玩下去了。

一葉知秋，台港關係是兩岸關係延伸，兩岸關係跌入谷底，香港經濟貿易文化辦事處率先熄燈，接下來會是大陸派駐台灣的中國機電商會、海貿會台北辦事處？

陸委會發言人邱垂正上周在立法院答詢時坦言，台灣駐港機構僅剩八名駐港人員，且簽證將在今年內全數到期。換句話說，政府各部會派駐香港的人員年底前極可能將全數返台，我駐港機構屆時如何維持運作，是蔡政府面臨的一大難題。

但搶在蔡政府出招之前，港府暫停駐台辦事處運作，值得玩味的是，港府並未使用撤館或關停的用語，暫停運作，意味未來還有機會重啟，這當然必須視兩岸關係及台港關係的發展而定。

實際上，在台港官方幾無往來的情況下，香港駐台辦事處的業務和功能也大幅萎縮。香港駐台代表鄭偉源早在2018年8月就已返港，香港駐台人員目前僅剩四人，其中包括一名副主任。辦事處暫停運作或沒有太大的實際影響，但對台港關係卻有形式上的意義。

對一向不擅於處理港台關係的港府而言，一般認為這次主動出招的背後，當然少不了北京在下指導棋。

至於台駐港機構，陸委會仍稱會堅守崗位，持續運作。但在官方派駐人員無以為繼，又不願熄燈的情況下，熟悉港台事務的人士認為，陸委會、外交部、移民署等單位在香港的業務具有機敏性，恐不適合由當地約聘僱人員代理，再加上約聘僱人員都是香港籍，這些人也都會受到港府制約，因此台駐港機構年底將以何種形式運作或熄燈，還有很多變數。

接下來值得注意的是，海貿會台北辦事處主任羅宏早在去年1月就已返回北京，早前傳出蔡政府以疫情為由未核准羅宏返回工作崗位，但據了解，羅宏其實至今根本沒有向蔡政府申請再次來台，與香港駐台辦事處主任懸缺已久的狀況十分類似，只差北京宣布海貿會台北辦事處暫停運作而已了。

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