開第一槍！金門縣長籲開放地方向大陸購買疫苗
考量新冠肺炎疫苗數量有限，中央流行疫情指揮中心在本月15日宣布暫停民眾自費接種，金門縣迄今只獲分配600劑，明顯不足，金門縣長楊鎮浯今天公開向中央喊話，如果CDC的確取得疫苗及採購困難，無法提供離島金門足夠疫苗，希望CDC能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗。
金門目前的設籍人口約有14萬多，但獲分配的疫情數量相當少，有如杯水車薪，楊鎮浯強調，任何事情或政治都比不上鄉親生命安全來得重要。以目前疫情發展情況，所有政府的存在最重要的不外是要保障自己鄉親健康和生命安全，在疫情當下，不該有其他考量凌駕百姓的生命安全之上。
針對向大陸採購國際認可合法疫苗，楊鎮浯也說，CDC在5月15日宣布考量排擠效果，要把疫苗留給與防疫有關的第一線醫護和防疫人員施打，暫停自費接種，因為第一線防疫人員曝露在更高風險之下，此一優先順序，他認同，但此一考量也曝露一個問題，就是我們的疫苗供給完全不足，金門縣目前為止僅獲配600劑，但至6月中為止預約1700多人，已全部額滿，無法再打施，縣府也持續透過各種管道向中央爭取配給，因為離島的醫療量能相對薄弱不足，接種疫苗是最大保障。
楊鎮浯說，加上雙北醫療緊張，無法支援離島，對離島最有保障方式就是施打疫苗，但目前為止只爭取到再獲配給200劑，相對於14萬設籍人口，遠遠不夠，容易形成防疫漏洞。
楊鎮浯也呼籲中央流行疫情指揮中心能全力支持金門離島疫苗供給，如果CDC無法協助，也請CDC能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗，無論是大陸自國外取得或大陸自主研發的疫苗，只要是世衛組織等國際機構認證合格且實際廣泛使用的疫苗，都可以接受。
此外，楊鎮浯也宣布新的防疫規定，即日起暫停全縣公祭活動至疫情和緩為止，並視疫情滾動調整，這段期間殯葬所內的各項設施供應無虞，盼鄉親理解並配合，這是為防疫而不得已的作法。
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