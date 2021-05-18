開第一槍！金門縣長籲開放地方向大陸購買疫苗

金門縣長楊鎮浯公開呼籲中央能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗，在疫情當下，不該有其他考量凌駕百姓的生命安全之上。(記者蔡家蓁／攝影)

考量新冠肺炎疫苗 數量有限，中央流行疫情 指揮中心在本月15日宣布暫停民眾自費接種，金門縣迄今只獲分配600劑，明顯不足，金門縣長楊鎮浯今天公開向中央喊話，如果CDC的確取得疫苗及採購困難，無法提供離島金門足夠疫苗，希望CDC能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗。

金門目前的設籍人口約有14萬多，但獲分配的疫情數量相當少，有如杯水車薪，楊鎮浯強調，任何事情或政治都比不上鄉親生命安全來得重要。以目前疫情發展情況，所有政府的存在最重要的不外是要保障自己鄉親健康和生命安全，在疫情當下，不該有其他考量凌駕百姓的生命安全之上。

針對向大陸採購國際認可合法疫苗，楊鎮浯也說，CDC在5月15日宣布考量排擠效果，要把疫苗留給與防疫 有關的第一線醫護和防疫人員施打，暫停自費接種，因為第一線防疫人員曝露在更高風險之下，此一優先順序，他認同，但此一考量也曝露一個問題，就是我們的疫苗供給完全不足，金門縣目前為止僅獲配600劑，但至6月中為止預約1700多人，已全部額滿，無法再打施，縣府也持續透過各種管道向中央爭取配給，因為離島的醫療量能相對薄弱不足，接種疫苗是最大保障。

楊鎮浯說，加上雙北醫療緊張，無法支援離島，對離島最有保障方式就是施打疫苗，但目前為止只爭取到再獲配給200劑，相對於14萬設籍人口，遠遠不夠，容易形成防疫漏洞。

楊鎮浯也呼籲中央流行疫情指揮中心能全力支持金門離島疫苗供給，如果CDC無法協助，也請CDC能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗，無論是大陸自國外取得或大陸自主研發的疫苗，只要是世衛組織等國際機構認證合格且實際廣泛使用的疫苗，都可以接受。

此外，楊鎮浯也宣布新的防疫規定，即日起暫停全縣公祭活動至疫情和緩為止，並視疫情滾動調整，這段期間殯葬所內的各項設施供應無虞，盼鄉親理解並配合，這是為防疫而不得已的作法。