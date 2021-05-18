黑白集 / 沒疫苗甩鍋友邦?問題大了

駐美代表蕭美琴。(記者張文馨／攝影)

疫情大爆發，但台灣 到手的疫苗 仍僅30萬劑，沒有進展。駐美代表蕭美琴說，正積極向美國關切交貨進度，要求如期送達。她還說，先前對美交涉重點，是「如何協助邦交 國取得疫苗」。如果此話當真，那問題就大了。

從去年起，官員和專家一再表示，台灣能否守住「防疫下半場」，關鍵就在疫苗。蕭美琴說的若是實話，就表示駐美代表處沒把「守住防疫下半場」當一回事，竟還拿珍貴的疫苗當外交武器。台灣若疫苗多多也就罷了，但台灣分明疫苗吃緊，蕭美琴難道沒聽說？

蕭美琴的說法，或許是卸責居多。目前外購的兩支疫苗，ＡＺ疫苗是和英國簽約，與駐美代表無關。至於莫德納疫苗，原訂五月抵台；蕭美琴說「爭取下月如期到貨」，其實也遲了。更何況，以蔡政府大內宣功力，若曾助友邦取得疫苗，會絕口不提嗎？

蔡政府處理疫苗失誤甚多，蕭美琴的說法，只是幫政府找個卸責的完美藉口。先前重點若是幫邦交國取得疫苗，蔡政府只需以「國安機密」即能拒絕說明，吃定邦交國不會澄清；責任推得一乾二淨，如果疫苗抵台，還可出來搶功。

民進黨曾鼓吹「邦交國無用論」，為斷交潮脫罪；如今看來，蕭美琴創造了一個邦交國的新用途。「甩鍋友邦」雖有創意，卻很沒品。(轉載自聯合報)