美釋2000萬劑疫苗 蕭美琴：爭取中

駐美代表蕭美琴。(記者張文馨／攝影)

美國總統拜登17日表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗 到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，駐美代表蕭美琴表示，「進洽爭取中」。

拜登宣布，將再釋出2000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗到海外，以協助對抗疫情 的國家。這批疫苗是已經獲得在美國使用許可的疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）生產的疫苗。

對於美國將再釋出疫苗，蕭美琴在回覆媒體詢問是否會向美國政府表達疫苗需求時表示，已經向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願，「進洽爭取中」。

她也表示，國內疫苗採購由衛福部主責，駐美代表處主要是從旁進洽美方加速回應所提的需求。

台灣 近日來確診病例大幅增加，對疫苗的需求也隨之加大。衛生福利部次長薛瑞元日前在立法院表示，台灣已採購的505萬劑莫德納疫苗，快則5月可能交貨，但比較沒有把握，希望至少6月以前到貨。

蕭美琴14日表示，台灣向美方商購的疫苗目前有2批，其中阿斯特捷利康已經有少量送抵台灣，莫德納藥廠生產的疫苗預計6月可以開始送交。現在的目標是努力爭取務必能如期到貨。

台灣疫情升溫嚴峻，大陸國台辦昨發新聞稿，表示陸方願意盡最大努力幫助台灣同胞盡快戰勝疫情。她說，「台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除台灣人為的政治障礙，使台胞有疫苗可用」。

新黨等台灣社會團體呼籲民進黨當局盡快開放大陸新冠病毒疫苗進口，表示願意扮演橋梁角色，協助引進大陸疫苗，以應對近期台灣新冠疫情蔓延態勢，大陸國台辦昨晚以發言人朱鳳蓮的名義做出回應。

朱鳳蓮表示，近期台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，防疫壓力加大。陸方對此深感擔憂，希望台灣同胞能夠盡快有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。她說，兩岸同胞都是中華兒女，「台灣同胞是我們的骨肉天親」，陸方願意盡最大努力幫助台灣同胞盡快戰勝疫情。

此外，大陸近期也爆發本土疫情，主要在安徽與遼寧兩地。大陸「健康時報」根據兩省官方通報發現，大陸本輪疫情中的感染者都有一個共同點：沒有接種新冠疫苗。在這次疫情出現後，大陸各地尤其安徽、遼寧接種疫苗的人明顯增多。