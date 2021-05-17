助台戰訓 美軍安合旅進駐湖口陸軍基地

據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台灣陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為美軍安合旅官兵5月指導印尼部隊戰訓畫面。（取自5th SFAB臉書粉絲專頁）

美軍抵台協助台灣 戰訓！據證實，美國 陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台灣陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。陸軍司令部15日對此表示，不予評論。

美軍在台行蹤曝光，線索來自基地官兵公開爆料。有北測中心官兵4月間在臉書粉絲專頁「靠北長官」抱怨伙房業務增加，造成官兵「連午休也沒有」。抱怨文中披露，「明明付一樣的錢，為什麼美方可以喝瓶裝牛奶 ，我們阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶？」「可以解釋怎麼回事嗎？」

不具名的基地官兵向本報系證實，此案由陸軍教準備與美軍太平洋司令部共同推動，並由曾任沙烏地阿拉伯武官的校準部副指揮官景耀宗主導，在台灣新冠肺炎疫情尚未加劇的月前，大批美國安全合作旅官兵進駐北測中心，編組涵蓋各兵科，以顧問身分觀察正在下基地的聯合兵種營遂行地面作戰與海空通聯相關作為，並實施指導建議。

陸軍聯合兵種營新編成海、空軍聯絡官、防空排與使用無人機的偵蒐排，但許多部隊如無人機、肩射剌針都仍是有編無裝，除地面部隊移動速度外，空援申請與作戰區通聯是否暢通，研判都是美軍觀察重點。這是美軍首度實地參與聯兵營運作。而對於美軍會否留到7月參與漢光37號演習實兵驗證觀察，軍方不願證實。

根據美國陸軍第五安全合作旅（5th SFAB）臉書粉絲專頁近期披露，該旅3月起配屬到印太司令部，4、5月起陸續前往印尼、菲律賓等國，協助該國陸軍等「合作夥伴」「學習作戰新策略、技巧與程序」。

官員指出，美軍安合旅官兵以顧問身分來台，依規定經14天檢疫，平時在營活動，受命不輕易外出；而安合旅來台除有專案經費補助，也有美軍主副食費交予台方支應，額度與國軍部隊不同，足以支應早餐食用罐裝的「冰牛奶」；而台灣基層部隊的牛奶為求量大，都是以合格奶粉熱水沖泡的「熱牛奶」，品質符合可口衛生安全標準。

美國《星條旗報》網站去年11月20日曾以「美國陸軍安合旅進行訓練，將開始常駐印太地區」為題報導表示，美陸軍第五安全合作旅正在進行輪訓，為印度洋-太平洋地區的夥伴國家提供顧問支持做準備，而美軍希望在印太地區獲得立足點以對抗中國大陸的影響力。