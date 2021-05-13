黑白集／國際挺台淪口惠 能多點實料嗎？

國際支持台灣參加世界衛生大會（WHA），並要求恢復台灣在WHA的適當地位，可惜終究只是口惠。(本報資料照片)

七大工業國（G7）外長會議與美國 國務卿布林肯相繼發表聲明，支持台灣 參加世界衛生大會（WHA），並要求世衛 組織恢復台灣在WHA的適當地位。這些挺台發言，讓不少民眾感到振奮。但過了5月10日的邀請截止日期，台灣仍未接獲世衛組織的邀請函。國際挺台言論，終究只是口惠。

台灣連續第五年未獲邀參與世衛大會，除因蔡政府一上台就否定「九二共識」，並持續打反中牌，更在疫情期間強烈攻擊世衛組織秘書長譚德塞，造成死結難解。事實上，蔡政府主政第一年的5月，衛福部長林奏延仍承續前朝兩岸關係餘蔭，以觀察員身分參加了世衛大會。此後，就一路急轉直下。

重返WHA需要國際社會支持，但世衛大會的決議採「共識決」，若不靠幕後的穿梭運作，難以如願。因此，不論是G7外長或布林肯的聲明，台灣聽起來雖受用，但除非積極穿梭，其實毫無用處。何況，這些聲明均出自美國的「反中聯盟」，淪為口惠即不意外，只夠台灣高興幾天。

美國《華爾街日報》10日的社論說，布林肯和G7力挺台灣，台灣仍然拿不到開會門票，使拜登政府難堪。問題就在，美國挺台須超越「口惠」模式，拿出更多料來，才有實質助益。否則，用「反中同盟」來推升台灣地位，只會適得其反。