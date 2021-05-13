冷眼集／宏國願赴陸設處 陸強推疫苗外交 台灣還在大內宣？

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在大陸設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

台灣 在拉丁美洲幾個友邦因疫苗 短缺、疫情 嚴峻，導致社會動盪，中國大陸趁機介入。面對中國力推「疫苗外交」，台灣外交部除了告訴國人雙方「邦誼穩固」之外，也該認清國際政治的現實，能夠提供實質幫助才是贏家，而非自我陶醉於「大外宣」或「大內宣」。

中國大陸大打「建交換疫苗」攻勢，連美國研究拉丁美洲的單位都提出示警，指一股在台灣和中國之間選邊站的討論正在台灣拉美友邦發酵。

全球疫苗分配數量不均，各國只能各憑本事，確實是極其殘酷的國際現實。拉美國家疫情嚴重，獲得數量又不足，人民上街激烈抗議，要求執政者下台負責，對人民來說，現在是生死存亡的時刻，隨時都有可能確診且喪命；對執政者來說，地位和權力很有可能隨時不保。性命和職位的利害近在眼前，遠比「邦交」更為迫在眉睫；邦交不是解方，也不能保命，當現實照進疫情，當然選擇能拯救性命的疫苗。

宏都拉斯總統葉南德茲的話，反映出外交看國際現實；尤其在性命交關下，只要能提供實質幫助，和台灣的80年邦誼也能拋棄。

台灣外交處境艱難，這一年多來雖因疫情控制得宜，在國際間受到矚目；但疫情衝擊下的國際政治，卻也因疫苗及醫療物資的爭奪，更加凸顯現實的一面。

外交部12日說將盡力結合理念相近國家，設法紓緩宏國所面臨的公衛危機處境。話講得漂亮，但台灣正面臨新冠疫情以來最大的考驗，與其運用外交辭令，不如強化島內防疫，正如在野黨的質疑，「生吃都不夠，還要曬乾？」自己就有疫苗不足的困境，如何幫忙友邦？