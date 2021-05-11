簽證被卡 台灣駐港辦事處年底恐被迫吹熄燈號

針對駐港代表處人員簽證將在今年底到期，陸委會副主任委員邱垂正10日表示，已依規定申請，但港方遲不發簽證。（記者黃義書／攝影）

台灣 駐香港辦事處因為香港政府遲未核發簽證，導致駐港辦事處主任至今仍派不出去，且駐港人員今年底全部到期，致使辦事處可能在今年年底吹熄燈號。陸委會副主委邱垂正昨日在立法院表示，「我們會堅持到底」，繼續向港方申請工作簽證 。

邱垂正表示，台灣駐港人員只剩八人，今年內簽證全部到期，另有55位當地雇員。他說，2011年台港設立辦事處時，有簽署共識，台灣駐港人員都按照共識內容來工作，「我們會堅持到底」，並繼續向港方申請工作簽證。

「小紅書」是大陸時下年輕人流行的社交平台。（取材自今日頭條）

立委林楚茵則質詢陸委會與國防部，她說，時下的台灣年輕人，從小學生到中學生吸取中國資訊，只用抖音跟「小紅書」，「小紅書」類似抖音的App軟體，裡頭建立很多中國資訊，甚至於廣告、醫美、彩妝等都在裡頭。她很擔憂「文化統戰」，很怕「天然獨」變成「潛在統」，陸委會、國防部是否針對文化統戰開過跨部會會議？

邱垂正表示，他沒有看過「小紅書」；國防部副部長張哲平則回覆，他也沒有聽過。邱垂正表示，針對文化統戰，台灣現行法規，對於各種出版品、影視音，特別在網路使用App，因為沒有進出口程序，可直接滲透到校園來，這是最嚴重的。

邱垂正強調，對這現象，陸委會是所有部會最擔憂的，也在積極防堵，對於App架設進入校園，相關查處措施，陸委會會跟各部會一起努力商討如何防堵。

另外，7月1日是中國共產黨建黨百年，大陸預計6月舉辦海峽論壇，傳出可能邀請台灣政黨參加。不過，國民黨表示，目前沒有收到任何訊息；民進黨立委則表示，大陸邀請台灣人士很荒唐，「這不是統戰，那是什麼呢？奉勸國民黨不要參加」，更不要成為中共大內宣和大外宣的工具，成為攻擊台灣的角色，否則將被台灣人民唾棄。

國民黨主席江啟臣表示，目前沒有收到訊息，也都還沒有相關邀請。媒體詢問，會派什麼層級參加？江則說，目前沒有相關訊息，無法回答。國民黨立院黨團總召費鴻泰也說，目前沒有收到任何訊息，「所以這是一個假題目」，如果中國大陸要邀請台灣所有政黨參加，國民黨立院黨團也會考慮題目，並與黨中央研究後再做決定。