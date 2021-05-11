我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

簽證被卡 台灣駐港辦事處年底恐被迫吹熄燈號

台灣新聞組／台北11日電
針對駐港代表處人員簽證將在今年底到期，陸委會副主任委員邱垂正10日表示，已依規定申請，但港方遲不發簽證。（記者黃義書／攝影）
針對駐港代表處人員簽證將在今年底到期，陸委會副主任委員邱垂正10日表示，已依規定申請，但港方遲不發簽證。（記者黃義書／攝影）

台灣駐香港辦事處因為香港政府遲未核發簽證，導致駐港辦事處主任至今仍派不出去，且駐港人員今年底全部到期，致使辦事處可能在今年年底吹熄燈號。陸委會副主委邱垂正昨日在立法院表示，「我們會堅持到底」，繼續向港方申請工作簽證

邱垂正表示，台灣駐港人員只剩八人，今年內簽證全部到期，另有55位當地雇員。他說，2011年台港設立辦事處時，有簽署共識，台灣駐港人員都按照共識內容來工作，「我們會堅持到底」，並繼續向港方申請工作簽證。

「小紅書」是大陸時下年輕人流行的社交平台。（取材自今日頭條）
「小紅書」是大陸時下年輕人流行的社交平台。（取材自今日頭條）

立委林楚茵則質詢陸委會與國防部，她說，時下的台灣年輕人，從小學生到中學生吸取中國資訊，只用抖音跟「小紅書」，「小紅書」類似抖音的App軟體，裡頭建立很多中國資訊，甚至於廣告、醫美、彩妝等都在裡頭。她很擔憂「文化統戰」，很怕「天然獨」變成「潛在統」，陸委會、國防部是否針對文化統戰開過跨部會會議？

邱垂正表示，他沒有看過「小紅書」；國防部副部長張哲平則回覆，他也沒有聽過。邱垂正表示，針對文化統戰，台灣現行法規，對於各種出版品、影視音，特別在網路使用App，因為沒有進出口程序，可直接滲透到校園來，這是最嚴重的。

邱垂正強調，對這現象，陸委會是所有部會最擔憂的，也在積極防堵，對於App架設進入校園，相關查處措施，陸委會會跟各部會一起努力商討如何防堵。

中共邀台灣政黨參加建黨百年慶？國民黨：未收到訊息

另外，7月1日是中國共產黨建黨百年，大陸預計6月舉辦海峽論壇，傳出可能邀請台灣政黨參加。不過，國民黨表示，目前沒有收到任何訊息；民進黨立委則表示，大陸邀請台灣人士很荒唐，「這不是統戰，那是什麼呢？奉勸國民黨不要參加」，更不要成為中共大內宣和大外宣的工具，成為攻擊台灣的角色，否則將被台灣人民唾棄。

國民黨主席江啟臣表示，目前沒有收到訊息，也都還沒有相關邀請。媒體詢問，會派什麼層級參加？江則說，目前沒有相關訊息，無法回答。國民黨立院黨團總召費鴻泰也說，目前沒有收到任何訊息，「所以這是一個假題目」，如果中國大陸要邀請台灣所有政黨參加，國民黨立院黨團也會考慮題目，並與黨中央研究後再做決定。

台灣 國民黨 工作簽證

上一則

台灣疫情風雲變色 衛生所爆搶打疫苗排隊潮

下一則

台本土病例激增 停辦室外500人、室內100人以上集會

延伸閱讀

中共建黨百年邀台方人士參加 綠委：會被台灣人唾棄

中共建黨百年邀台方人士參加 綠委：會被台灣人唾棄
唐娟涉簽證欺詐案 辯方部分動議遭駁回

唐娟涉簽證欺詐案 辯方部分動議遭駁回
唐娟涉簽證欺詐案 辯方部分動議遭駁回

唐娟涉簽證欺詐案 辯方部分動議遭駁回
入境中國 須申請單次緊急簽證…10年簽證仍停用

入境中國 須申請單次緊急簽證…10年簽證仍停用

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播