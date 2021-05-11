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WHA報名截止卻等無邀請函 世衛連5年未邀台灣

台灣新聞組／台北11日電
外交部政務次長田中光10日在立法院內政委員會中表示，對於今年台灣能否參加世衛組織大會WHA，能否加入WHO，「我方將奮戰到最後一刻」。（記者賴錦宏／攝影）
外交部政務次長田中光10日在立法院內政委員會中表示，對於今年台灣能否參加世衛組織大會WHA，能否加入WHO，「我方將奮戰到最後一刻」。（記者賴錦宏／攝影）

第74屆世界衛生大會（WHA）24日登場，世界衛生組織（WHO）已通知會員等受邀與會者，在10日前完成線上註冊。台灣目前仍未收到出席WHA的邀請函，將使台灣自2017年以來連續第五年缺席世衛。不過，外交體系仍未放棄努力，外交部次長田中光昨日在立法院表示，WHA會議是24日，到23日晚上還來得及，外交部審慎樂觀。田中光還說，對於以後加入，「我是信心十足」。

今年國際支持台灣參與WHA聲量大增，除了七大工業國集團（G7）外長5月5日表態外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月7日也發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位。但北京態度強硬，強調「台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理」。

另外，蔡英文總統昨日以錄影方式在第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說表示，威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作，共同守護自由、法治、人權等共享價值，確保區域的安全及穩定。

蔡英文表示，威權國家正在利用新冠肺炎疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序。她也提到，WHA及其他國際論壇長期排拒台灣的專家和政府官員，剝奪了台灣與國際社會分享經驗的機會；儘管如此，作為國際社會負責任的一員，台灣依然致力幫助有需要的國家。

台灣 世衛 蔡英文

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