我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

WHA24日登場 台灣尚未收到邀請函…「努力到最後一刻」

記者鄭媁、黃惠群／台北10日電
第74屆世界衛生大會（WHA）5月24日將於線上舉行。（中央社）
第74屆世界衛生大會（WHA）5月24日將於線上舉行。（中央社）

世界衛生大會（WHA）24日即將登場，報名截止時間將至，民間團體對於台灣今年參與WHA深具信心。外交部昨天表示，台灣目前仍未收到邀請函，相關努力從未停止，也會極力爭取到最後一刻。指揮中心指揮官陳時中則說，「對於收到邀請函一事，抱持高度期待。」

今年因應疫情，為期九天的WHA大會採視訊會議方式舉行。依照會議規定，與會者線上註冊開放到5月10日止，台灣最晚須在歐洲時間10日下班前，收到邀請函並完成報到，才能如期參與會議。

七大工業國集團（G7）外長會議日前表態，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世衛大會，法國參議院上周也以304票同意、零票反對，史上首次無異議通過「台灣參與國際組織工作」。美國國務卿布林肯也發布正式聲明，呼籲WHO祕書長譚德塞，讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與WHA。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，此次WHO提出採取「簡單多數決」，加上今年國際間挺台力道和以往很不一樣，相信國際對台灣的支持可望來到歷史新高。

外交部表示，推動參與WHO是台灣一貫的政策目標，外交部也與衛福部共同努力，積極爭取台灣獲邀以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。

外交部也說，國際間堅定支持台灣參與WHA的聲量越來越強勁，外交部將繼續洽請友邦及理念相近國家全力協助，並呼籲WHO認真正視國際社會發出的正義之聲，盡速邀請台灣出席WHA。

台灣 WHO 譚德塞

上一則

民調6成民眾反對開放萊豬 綠憂公投可能通過

延伸閱讀

布林肯表態支持 陳時中：高度期待收到WHA邀請函

布林肯表態支持 陳時中：高度期待收到WHA邀請函
聯俄抗中？拜登下月會普亭 日媒：將讓習近平提高戒心

聯俄抗中？拜登下月會普亭 日媒：將讓習近平提高戒心
布林肯促世衛秘書長邀台灣參與WHA

布林肯促世衛秘書長邀台灣參與WHA
布林肯要求WHO 恢復台灣WHA觀察員地位

布林肯要求WHO 恢復台灣WHA觀察員地位

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣