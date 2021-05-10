WHA24日登場 台灣尚未收到邀請函…「努力到最後一刻」

第74屆世界衛生大會（WHA）5月24日將於線上舉行。（中央社）

世界衛生大會（WHA）24日即將登場，報名截止時間將至，民間團體對於台灣 今年參與WHA深具信心。外交部昨天表示，台灣目前仍未收到邀請函，相關努力從未停止，也會極力爭取到最後一刻。指揮中心指揮官陳時中則說，「對於收到邀請函一事，抱持高度期待。」

今年因應疫情，為期九天的WHA大會採視訊會議方式舉行。依照會議規定，與會者線上註冊開放到5月10日止，台灣最晚須在歐洲時間10日下班前，收到邀請函並完成報到，才能如期參與會議。

七大工業國集團（G7）外長會議日前表態，支持台灣參與世界衛生組織（WHO ）及世衛大會，法國參議院上周也以304票同意、零票反對，史上首次無異議通過「台灣參與國際組織工作」。美國國務卿布林肯也發布正式聲明，呼籲WHO祕書長譚德塞 ，讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與WHA。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，此次WHO提出採取「簡單多數決」，加上今年國際間挺台力道和以往很不一樣，相信國際對台灣的支持可望來到歷史新高。

外交部表示，推動參與WHO是台灣一貫的政策目標，外交部也與衛福部共同努力，積極爭取台灣獲邀以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。

外交部也說，國際間堅定支持台灣參與WHA的聲量越來越強勁，外交部將繼續洽請友邦及理念相近國家全力協助，並呼籲WHO認真正視國際社會發出的正義之聲，盡速邀請台灣出席WHA。