新聞評論／全球都喊危險，只有台灣社會無感

最新一期「經濟學人」封面故事稱台灣是全球最危險的地方，建議美中努力避戰。(記者曾學仁／攝影)

英國《經濟學人》封面故事指出，台海是全球最危險地方；報導引述剛卸任的美軍印太司令戴維森所說，中共 最快可能在2027年侵台；一旦引發美中戰爭，將帶來災難性後果。從上月美日峰會到近日G7外長會議，也都罕見地關切台海和平穩定，顯見台海情勢之嚴峻。

平心而論，台灣 民眾對相關論述並不陌生，外媒只是再次點出社會大眾已經習慣的現狀；而國際社會對台海和平的關切，或被引導為台灣外交捷報，或被誤導為台海安全保障。於是全球都喊危險，只有台灣社會無感。各界對如此反差作了許多分析，但這種宛如燕雀處堂，自以為安，不知焚禍將至的麻木，除因蔡政府大內宣奏效外，也必須歸責於政客及意見領袖的操弄。

華府、北京、台北的領導人，應該沒有任何一方希望戰爭。然而中國大陸崛起，不可避免與美國爭雄。共軍 機艦進出第一島鏈，在台灣周邊操演，已經成為常態。衛星照片或雷達航跡等資訊容易取得，過去僅有決策菁英得知的軍事動態，往往很快被攤在社群網路上任由大眾解讀，導致問題複雜化。

在劍拔弩張下，意外與誤判的可能性升高。雖然美中對立，但彼此仍有對話管道，第一線海空兵力也設置海上意外相遇準則等規範。反觀兩岸對話機制早已停擺；蔡總統上任不久發生的雄3誤擊事件，正顯示這種風險：倘若飛彈意外命中的是陸籍船隻甚或共軍艦艇，後果不堪設想。但5年來的局勢發展，彼此缺乏溝通管道，甚至充滿猜忌與惡意，這才是最大危機。

對於《經濟學人》的警告，蔡總統稱政府絕對有能力管控風險。然而除了兩岸缺乏溝通與互信，我方是否具備足夠硬實力作為維繫安全的底氣？近兩年台灣成為美中對抗棋子，美國對台軍售善門大開，甚至不乏主動「塞」裝備之例。先進武器到手固值欣喜，卻也造成龐大預算壓力。諷刺的是，蔡政府每以軍購武獲大作內宣，配上「重層嚇阻、灘岸殲敵」等台詞，彷若築成銅牆鐵壁，卻渾然不覺大陸民眾隨便一艘橡皮艇就輕鬆突破重層防線，連續搶灘登岸。

更嚴重的是人力問題。國軍轉型募兵數年後，常備兵力終於達到編現比九成的17萬「及格」標準。倘若兩岸爆發戰爭，此一數字明顯不足，被高度期待的後備動員，在義務兵役剩下4個月之後，已淪為空殼。美方注意到此，向我方施壓。政府大張旗鼓調升後備系統在國防部內位階，卻不敢直面現行兵役淪為虛應故事，不僅無法培養戰鬥人員，反造成國防部沉重負擔的根本問題。

尤其糟糕的是，綠營對於中共擴張的反應，不是戒慎恐懼，而是火中取栗，訴諸仇中情緒。蔡政府的內宣，藉著強調對岸的邪惡，讓民眾厭惡在野黨，更營造一種全球挺台灣的氛圍，似乎只要戰端一啟，八方來援，台灣就可坐看美軍把解放軍打趴。綠媒、網紅等也發表各種共軍不堪一擊的論調，不管是為蠱惑選民或賺取網路流量，挑釁中國成了綠營賺取紅利的無限卡。

民初兵學大師蔣百里的名言，「生活條件與戰鬥條件一致者強，相離者弱，相悖者亡」。維護民主生活，是台灣絕大多數人的共識。面對中共壓境，必須尋求對話，避免仇恨與誤解使局勢惡化；對內則須強化備戰，減少對方動武的可能。然而當今局面卻背道而馳：執政者一方面營造敵對氣氛，另方面又為討好選民，恣意讓生活條件與戰鬥條件背離。如果台灣是全球最危險地方，其危險首在內部。