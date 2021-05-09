江啟臣喊話AIT：吃不吃萊豬 台灣民意決定

國民黨8日在全台各地舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動，重新入黨的中廣董事長趙少康（左起）以及有意角逐未來黨主席的現任主席江啟臣、前主席朱立倫、智庫副董連勝文等人同框，盼表達團結象徵。(記者曾吉松／攝影)

國民黨反萊豬兩公投 日前確定成案連署書份數跨過門檻，國民黨昨走入全台桃園市以外21縣市市場，同步辦母親節活動宣傳公投，盼828公投能將萊豬阻絕境外，給媽媽最棒的母親節禮物。

昨天台北場活動，除由主席江啟臣 親自領軍，有意參選下屆主席的前主席朱立倫、智庫副董連勝文 也合體宣傳，展現團結拚公投氣勢。

江朱連趙同台 展現團結氣勢

江啟臣說，反萊豬兩公投能否通過，投票率是關鍵，起碼要500萬張以上同意票，這等同是另外一次的總統大選，就是大選規格；大家都反萊豬，都希望公投綁大選，都希望維護環境，但不出來投票公投不會過。

至於美國在台協會（AIT）表示，美國銷售到全世界的食品安全都無庸置疑，政治人物散播不實訊息引發無意義的焦慮；江啟臣表示，台灣人民對於吃到萊劑的相關食品是焦慮的，也清楚知道萊劑在台灣是絕對禁用的，大家應該尊重民意，讓民意決定。

連勝文說，最近因中央與地方疏失讓疫情更嚴峻，再加上萊豬，讓小朋友身陷有毒環境，要改變這個有毒環境，只有透過公投先把萊豬擋下來，立院再把疫苗問題解決，才能讓百姓與小朋友生活在安全健康環境。

朱立倫表示，媽媽的心情就是希望孩子平安健康，吃的安心，孩子健康長大，為了食安828公投一定要過，拒絕萊豬保護大家健康。

有趣的是，各要角致詞結束後，要展開掃街發康乃馨時，朱立倫與連勝文一起，和江啟臣、趙少康「各跑各的」，一度讓現場緊隨的媒體傻眼，不知道誰才要拉主Key。朱立倫表示，三人絕對不是對手，是共同努力的夥伴。

連勝文則以「這麼溫馨的日子，不要再問選黨主席的問題。」近江人士表示，集結就代表大團結，之後分進合擊，讓宣傳反萊豬公投活動能發揮最大效果。