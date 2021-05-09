台本土確診病例突增 福建放寬台胞檢疫急喊卡

福建原預定5月10日實施台胞入閩檢疫便捷通道，但政策突然宣布暫停。圖為小三通民眾。（本報資料照片）

福建對入閩台胞放寬檢疫措施宣布僅一周，政策還沒真正上路，昨天宣告暫緩。福建省昨天上午公告聲明，推遲實施台胞入閩檢疫便捷通道試點。聲明稱，鑑於台灣 近日新增本土確診病例數量，已不再具備按原訂時間開展有關試點工作的條件，待台灣疫情 情況符合動態管理要求後適時實施。

本報系聯合報報導，福建省4月29日宣布，5月10日起針對台胞赴閩放寬檢疫，主要措施有二：對台胞商務或參加重要交流者，進入福建只須集中隔離兩天，之後19天為住宿地與工作單位封閉往返的「閉環管理」；對在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，透過「小三通」入境者，無需隔離。但昨天政策突然喊停。

福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組表示，4月30日至5月7日，台灣新增十多例本土確診病例。按照便捷通道試點工作方案動態管理要求，如連續14天內發生十例以上本土確診病例，則暫停對台灣全域便捷通道措施。

對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣防疫 成績仍佳，每個國家都有自己的綠色通報作法，不予置評。

另據台北中國時報報導，廈門台商協會會長吳家瑩表示，據他了解，暫緩實施不僅因為台灣爆發本土案例，且其他省也有顧慮，擔心若是從福建入境的台胞在這段期間跑到外省去該如何因應，需要時間讓他省作出相關因應配套措施，他相信政策很快便會再恢復。

一名正在廈門隔離的福州台商表示，贊成暫緩的決定，他直言雖然政策立意良好，但台灣疫情延燒，且印度病毒變異來勢洶洶，在在讓防疫風險變高。

報導指出，國民黨大陸部主任左正東說，從福建宣布此政策以來，陸委會的回應皆是軟釘子，他認為，等疫情緩和再擴大交通航線，相信全民都可理解。

他批評，民進黨政府以政治掛帥進行防疫，製造出許多不必要的敵意，至今黨政高層和宣傳系統仍「武漢肺炎」不斷；當「最美的風景是人」的印象不再，即使大陸官方想促成「善意螺旋」，恐怕也都使不上力。