拜登對台政策漸浮現 學者：台要有嚇阻共軍動武準備

根據統計，從去年秋天起，共機進入台灣防空識別區的情況，日趨常態化。圖為共軍航母遼寧艦上共機起降。（新華社）

美國 總統拜登 上任滿100日，中央研究院歐美研究所研究員林正義昨天表示，美國對台政策雛形已經慢慢浮現，是拒絕戰略明確的形態，更加確認要維持戰略模糊的政策；國防部前部長蔡明憲表示，戰略可以模糊，但戰術必須清晰，台、美軍機軍艦應可以直接通訊、分享情報，台方應對中國 展現要和平，但也做好準備隨時反擊的立場。

中研院歐美所昨天舉辦「拜登新政一百日觀察座談會」，蔡明憲、林正義、美國在台協會（AIT）前處長司徒文、維吉尼亞大學教授何漢理、國安會前副秘書長楊永明、駐美前副代表裘兆琳等人出席。

蔡明憲說，即便戰略模糊，但有必要時仍需展現實力，現在中共軍機常越過台海中線，戰略模糊或許會養虎為患，美國近年來固然對台有很多軍售，但也要加強軟體的合作，不只有硬體。

林正義說，拜登把中國當成特別挑戰，美中關係合作不是主軸，主軸是競爭，對抗則是該避免。拜登認為在合作上可以把氣候變遷和其他議題分開看，對台政策已慢慢浮現，確認要維持戰略模糊的政策。

裘兆琳說，拜登政府在預防戰爭的戰略很清晰，過去一百多天任期中，中共從他上任兩天後就繼續軍事武力展示，很多人說拜登追隨川普，但沒有人問為什麼中共繼續戰狼外交，這是因跟果的關係，若中國在拜登就任初期有不同表現，那相對因應措施就會有所不同。

裘兆琳說，拜登看到中國繼續在台海、南海等地有一連串武力展示，因此跟進，因為要清晰地告訴對方：「你若發動戰爭，我們準備好了」，台灣最好的準備方式就是「你做什麼我們就做什麼」，因此也給台灣充足的武器，讓台灣有起碼嚇阻中國對台動武的條件。