澳媒專訪 吳釗燮：中國似乎準備對台灣發動最後攻擊

澳洲金融時報以頭版頭條刊登台灣外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮表示，中國似乎在準備向台灣發動最後攻擊（final assault），雖然中國不會立即入侵台灣，但軍事對峙確實存在。（圖：外交部提供）

澳洲 金融評論報6日以頭版頭條刊登台灣 外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮說，中國 似乎在準備向台灣發動「最後攻擊」，雖然中國不會立即入侵台灣，但軍事對峙確實存在。

中央社報導，吳釗燮透過視訊接受專訪。他說：「中國致力將台灣孤立於國際社會，試圖利用不實資訊或混合戰爭，並且日益加強針對台灣的軍事威脅；這似乎是在準備向台灣發動最後攻擊。」吳釗燮解釋：「我並不是說台灣和中國立即會發生戰爭；不過，台灣政府需要為戰爭做準備。事實上，台灣不只是國防部在準備，而是整個台灣政府都在準備，以便應付中國可能發動的軍事攻擊。」

吳釗燮強調，分享共同理念的各個民主國家，都應該結盟並且捍衛台灣的利益。由於地緣關係，印太地區攸關澳洲的利益，而澳洲又和台灣一樣，同樣面對著區域內「急速擴張的極權勢力」。

吳釗燮呼籲澳洲與台灣重啟兩國自由貿易協定會談。他說，台灣可能在今年申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

近日澳洲輿論關注的澳台軍事合作可能性，吳釗燮說，現階段討論這議題「可能有點誇大」。儘管中國持續以軍事恫嚇台灣，吳釗燮相信中國不會立即採取軍事行動。