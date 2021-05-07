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怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

記者張文馨
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

台灣成為本屆七大工業國組織（Group of Seven，G7）外長會議討論話題，甚至形諸公報文字，有人因此興奮不已，但讀完公報，並對比美國拜登政府近日對台灣的言行，恐怕就會保守看待此事。

這篇公報的重點，還是如何團結各國，因應新冠疫情與氣候變遷等最急迫的挑戰。

中國大陸是序言之後「外交與安全政策」部分的議題，共識也最多；台灣分列在「中國」與「南海和東海」兩項子議題下。

這部分一開頭就是「鼓勵」中方參與基於法治的全球體系，「呼籲」中方一起採取行動，解決包括氣候變遷在內的全球挑戰等；並且「期待」有機會與中方合作促進區域與全球的和平、安全與繁榮。

當然，公報也「嚴重關切」發生在新疆與西藏的人權迫害，並「呼籲」中國大陸尊重香港高度自治與自由，並表明G7「支持」台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），也鼓勵和平解決兩岸問題。

整體而言，公報對大陸的爭議作為，並未如預期嚴厲批評或責備，反而表示期待與大陸合作。

至於台灣，一名美國國務院資深官員4日曾對隨行記者預告，公報將載明「強烈支持」台灣有意義參與世衛等國際組織，但5日公布的公報中，「強烈」字眼不見了。這顯示美國雖然有意力挺台灣，但Ｇ7其他國家連這樣的口頭表態都有意見，唯恐觸怒大陸，只好將拜登政府支持台灣的語調「減碼」帶過。

誠如美國印太事務總監坎伯日前拒絕對台灣採取「戰略清晰」政策，要求繼續「維持現狀」，G7公報也只能支持台灣「有意義參與國際組織」，而非「加入」。而以當前兩岸關係的狀況，Ｇ7不論如何強烈表態，台灣也不太可能「有意義參與」。這是台灣人看待G7公報時，心裡必須有數的「現實」。

台灣 美國 G7

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