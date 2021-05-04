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台積電拚減碳 帶動供應鏈國際大廠駐台

記者簡永祥／台北4日電
台積電拚2050淨零碳排，啟動新一波半導體設備和材料在地製造及本土化商機。（本報資料照片）
台積電拚2050淨零碳排，啟動新一波半導體設備和材料在地製造及本土化商機。（本報資料照片）

台積電宣布加速節能減碳並持續在台灣擴大投資規模，吸引國際半導體設備和材料大廠包括美商應材、美商科林研發和德國默克、美商英特格等加碼投資台灣，形成的群聚效應撼動全球。經濟部也助陣在高雄規畫半導體先進材料與零組件園區，與台南形成台灣半導體產業設備與材料的「S廊帶」，啟動新一波半導體設備和材料在地製造及本土化商機。

事實上，由台積電帶動台灣半導體群聚效應，仍持續擴散。由於台積電先進製程仍集中在台灣，繼三奈米以後，未來二奈米甚至一奈米，台積電幾乎每個世代就要有上兆台幣的投資規模。

龐大的投資背後也代表龐大的耗能，在台積電加入全球再生能源倡議組識「RE100」及承諾2050淨零碳排下，未來將生產百分百使用綠電並朝向淨零排碳，也要求供應鏈減少碳排及節能，成為台積電當前重中之重，其中又以設備和材料節能及減碳為努力方針。

為響應台積電節能減碳大計，這幾年來，台積電排名前幾大設備和材料供應商已相繼來台設廠或加碼投資台灣，以符合在地生產，達到製程設備節能20%的目標。

德國半導體材料大廠默克，去年底就宣布加碼投資高雄，分五年擴大位於路竹的高雄廠規模，預計將增加40%至50%的產能及人力，支援台灣半導體產業持續邁向奈米級的先進製程。美商科林研發為因應台灣採購金額持續擴大，在台設立關鍵半導體設備組裝中心。

美商應材的備品代工廠京鼎，將部分大型設備組裝及備品從上海移至台灣，宣布斥資10億台幣（約3600萬美元），興建竹南二廠。

為因應供應鏈在地化浪潮，英特格也宣布，未來三至五年內將在台投資台幣億台幣，在南科興建最先進的自動化新廠，以持續支援台積電、聯電、美光等半導體廠與相關化學品廠所需。

也是台積電供應鏈成員的日月光，這幾年在節能減碳程度甚至遠比其他半導體晶圓廠還積極，帶動相關減碳商機，也引起經濟部重視。

台積電 台灣 投資

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