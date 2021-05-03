「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

大陸國家主席習近平被指是台海局勢的最大變數。（路透）

英國「經濟學人」最近一期封面報導稱，台灣 是「地球上最危險地區」，並指台海若爆發戰爭將成災難，美中須極力避免。德國「新蘇黎世報」認為，儘管從理智的角度，中國 不應立刻攻打台灣，但是被民族主義思潮裹挾的習近平 ，很可能有著別樣的風險認知。德國「每日鏡報」則指，梅克爾退休後，德國將不會再把經貿關係視作對中國政策的主體。

據德國之聲中文網報導，新蘇黎世報以「為什麼中國可能很快發動對台戰爭」為題，刊登了特裡爾大學教授、中國問題專家Dirk Schmidt撰寫的評論。文章指出，台海局勢如今的最大變數就是習近平本人。

文章指出，90年代以來，台海各方都認為，維持現狀、加強兩岸相互依賴就是最佳方案。各方都認為，局面對自己有利。美國和台灣方面寄希望於中國大陸開啟政治改革，中國方面則期待隨著經貿往來的深化，統一之路就會自動鋪就。然而，這一歷史階段已然成為過往，台海各方都是這一進程的推手。

文章說，在台灣，多年來的社會變革和民主運動已經造就了一種特別的「台灣身分認同」。當今台灣年輕人看待中國，就像看待荷蘭、葡萄牙一樣，認為他們都是前殖民者，曾在台灣島上留下痕跡，但是和如今的台灣人並沒有太多的牽連。至於美國，前些年則在川普的治下加強了向台灣的軍售，並提高了與台灣官方交往的級別。新一屆的拜登政府也多少延續了這一政策，只不過換了一套說詞。

文章指出，最重要的變化則顯然發生在習近平治下的中國。短短幾年前，中國的對台政策還在講求實用主義，但這已然成為過去式。如今的中國正充滿了民族主義的叫囂，意識形態領域也在開倒車。中國經濟正在崛起，尤其是中國市場對西方企業的吸引力讓北京領導層改變了風險評估。習近平提出了「東升西降」這一基於馬克思主義唯物史觀的認知，認為中國在與西方的體制競賽中具備天然的優勢。

文章說，這一切還不至於必然導致中國與台灣發生軍事衝突。短期來看，北京的對台策略將繼續是軍事挑釁、外交孤立、經濟激勵、網路襲擊、政治滲透。而關鍵的角色則是習近平個人，這包括了積極和消極兩方面。積極的因素是：權力地位穩固的習近平是唯一一個能夠制約中國社會不斷膨脹的民族主義訴求的人。但在另一方面，種種跡象表明，習近平將自己視為中國崛起的唯一保障，而統一台灣則被認為是中國崛起的重要標誌之一。因此，在一個具備極權傾向、圍繞習近平量身打造的政治體系中，習本人的冒險意願高低，就會成為今後的關鍵變數。

文章認為，外界分析人士會期待，北京當權者會因為軍事冒險的高昂代價而理性地避免無條件激化局勢。但是，這一視角只是中國算計的一個方面。同樣必須注意到，中國當權者不斷在強調中國人民的犧牲精神，習近平本人也在利用這種英雄主義情緒，認為這種曾經在朝鮮半島上帶來勝績的精神能夠再次對厭戰、倦怠、分裂的美國形成優勢。這種意識形態宣傳有可能催生一股致命的動力。

此外，文章提到，台海問題也是事關歐洲福祉的核心問題。中國和台灣都是高科技跨國產業鏈的關鍵環節。一場嚴重的旱災就能對全球晶片代工巨頭台積電的產量構成重大影響，西方企業的晶片供應隨之吃緊。要是台灣海峽爆發了一場把美國也牽扯進來的軍事衝突，其後果更是可想而知。

柏林出版的每日鏡報則展望了今年秋天德國大選後的德中關係。評論以「中國必須承擔起維護國際秩序的責任」為題，認為不管誰成為新任德國總理，柏林的對中政策都會更加強硬。

評論指出，梅克爾當政的16年間，中國從一個科技遠遠落後德國、主要作用是充當德國企業巨大銷售市場的發展中國家，演變為了世界強國。中國如今時常肆無忌憚地施展肌肉，迫使他人接受自己開出的條件。西方國家當年曾經希望，中國的經濟增長、與外界的密切交流能夠讓其接近西方價值觀、能夠讓其加快開放市場，但希望落空了。