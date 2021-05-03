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台日監控共艦 共軍動態通報AIT交換意見

記者洪哲政／台北3日電
日本防衛省統合幕僚監部發布進入台灣東北部外海的中共軍艦「濱州號」空攝圖。（取材自日本統合幕僚監部）
日本防衛省統合幕僚監部發布進入台灣東北部外海的中共軍艦「濱州號」空攝圖。（取材自日本統合幕僚監部）

台日艦艇日前在東北部海域共同監控共軍「濱州號」飛彈護衛艦。共軍威脅東北亞的海上情勢，促使台日聯合行動防堵實況首度曝光。國防部日前向立法院報告指出，共軍艦艇將常態化赴西太平洋或南海海域訓練及活動，國軍均能掌握，同時通報美國在台協會（AIT）進行意見交換。

軍方2月宣布建立公告外籍軍機進入台灣防空識別區機制，除公告共機動態外，也會公布包括美籍軍機在內的動態，但至今僅於1、2月公布兩次美機動態後，傳因美方關切，隨即停滯至今，機制名存實亡。但空軍司令部昨日仍表示，針對外籍機經過台海周邊，將盱衡全般區域情勢，適時公布相關訊息。

推特August 1日推文披露，根據日本統合幕僚監部發布訊息，中共隸屬東部戰區舷號515的054A飛彈護衛艦「濱州號」，5月1日出現在距與那國島北方132公里處海域，即台灣東北部外海。濱州號不但遭日本海上自衛隊阿武隈級護艦跟監，同時遭台基隆級艦並航監控。對於基隆級艦在東北部外海監控濱州號，海軍司令部昨表示不評論。

針對共軍艦艇是否將常態化航行台灣周邊海域？台灣是否將與美、日或其他印太地區盟友聯合因應？國防部表示，依中共航艦發展現況，研判將常態化赴西太平洋或南海海域訓練及活動；另針對中共航艦發展及動態，國軍均能掌握，同時通報AIT進行意見交換。

國防部表示，對於共軍艦艇動態，國軍依「經常戰備時期突發狀況處置規定」，秉「不怯敵、不挑釁」及「愈接近本島，愈積極反應」原則，派遣適當的海、空兵力實施警戒及驅離等應處作為，同時交付陸基防空及制海飛彈全程保持「追蹤監視」，採多重複式手段，確保國家安全。

日媒「東京新聞」近期曾報導，日已開始著手檢討台海發生危機時，自衛隊依法運作方式；日政府基於檢視2016年「和平安全法制完善法案」，其內容規範自衛隊在不同安全危急程度的「重要影響事態」、「生存危機事態」、「武力攻擊事態」時，得提供美軍後勤支援，或行使集體自衛權，從事作戰性質支援，且對象包括美國以外國家；另上述程序須經由內閣會議提出，經國會批准後，即可啟動自衛隊海外派遣任務。

國安單位研析，所謂「重要影響事態」即日若坐視不管恐遭攻擊，「生存危機事態」即指與日具緊密關係國家遭武力攻擊，「武力攻擊事態」即日直接遭攻擊；而從事作戰性質支援，則為提供彈藥、油源補給、海上掃雷、護航等。但目前日本政府內部尚未正式商定「台灣有事」時，自衛隊依法的具體因應作為，台方將持續密切關注後續動向。

台灣 共軍 國防部

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