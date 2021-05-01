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黑白集／地球最危險的地方 台灣卻不自知

黑白集
解放軍與美軍的軍艦頻繁出現在台灣周圍海域。圖為中國航母遼寧艦。（路透）
解放軍與美軍的軍艦頻繁出現在台灣周圍海域。圖為中國航母遼寧艦。（路透）

台灣難得登上《經濟學人》封面，標題卻是：「地球上最危險的地方」。這個形容並非台灣期待的印象，「危險」一詞，恐怕也不是民眾對當前形勢的感受。人們最近更擔心的，是華航機師疫情已擴及飯店校園，還有警察抓良民、禮遇黑道的反胃戲碼。

在本周封面這張以台灣為中心的雷達圖上，台灣海峽上布著一群中共船艦的光點，太平洋的一側則是一群數量相當的美國船艦光點，台灣夾在兩強的敵意中間。《經濟學人》並非灑狗血的國際刊物，它看到台灣的危險，我們自己卻看不到嗎？

這幅景象，人們其實可以想像。但蔡政府全力要大家把美方船艦想成是前來「馳援」，至於台灣要承受的戰禍風險，政府則避而不談。更現實的問題是，在美中兩強相爭中，台灣被雙方當成角力的最前線；蔡政府除期待美軍伸出援手，還有其他避禍或自求多福的戰略嗎？

台灣引以為傲的「護國神山」—台積電等半導體業，一旦因爆發戰事而遭重創，全球電子業也將跟著停擺。這點是《經濟學人》認為台灣的處境必須積極關注的主因。

當然，民進黨不難舉出許多例子，辯稱全球多少地方都比台灣危險。問題是，有什麼地方像台灣位於兩大強權爭鋒的火線上？又有誰的護國神山可能一夕變成「懷璧其罪」？

台灣 警察 美國

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