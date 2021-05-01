網傳合影共諜 林飛帆提告 10網友不起訴

林飛帆提告網友妨害名譽，台北地檢署認定屬可受公評的合理評論，4月30日對10名網友處分不起訴。(本報資料照片)

網路謠傳民進黨副秘書長林飛帆與共諜「王立強」餐敘合照，林提告妨害名譽闢謠，台北地檢署查出，確有賴姓等網友轉傳照片，但有相當確信照片為真實，屬可受公評的合理評論，認定罪嫌不足，昨對10名網友處分不起訴。

2019年11月26日，林飛帆在臉書 貼文指出，有人拿他多年前與民運人士王丹、香港 來訪朋友的合照，用來造謠指稱，照片內其中一名香港友人是共諜「王立強」，他認為網路流言不實，前往刑事局報案。

賴姓網友辯稱，當時背景是選舉，所有公民都有知的權利，發文用意是為了透過這樣的方式，來詢問資訊的正確性，何況共諜案是很嚴重的，且林飛帆是公眾人物，他認為對這樣的政治人物有資格提出詢問。

賴姓網友說，他不是針對林飛帆，是對照片中的人是不是王立強，這是可受公評之事。林姓網友稱，照片不是自己製作，只是單純轉貼，因為覺得很奇怪，為什麼林與大陸異議分子及反送中成員要與王餐敘？此事可供大家討論。

檢方綜觀網友發文前後脈絡，是根據當時台灣 政治情勢，將他人提供的照片轉貼於個人臉書或通訊軟體群組，這是政治性言論，應受高度保障；照片非被告自行憑空捏照，讓網友具有相當確信為真實，不可用刑罰拘束，以免發生寒蟬效應，林飛帆屬公眾領域的政黨及政治人物，他有無和王往來，與國家社會公眾利益相關，屬可受公評之事。