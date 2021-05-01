我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

共諜變洗錢 向心出庭批檢：侮辱香港證監制度

記者王聖藜／台北1日電
中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，被控協助大陸國太公司赴台購豪宅洗錢遭起訴，法院4月30日開庭，兩人否認犯罪。(記者林伯東／攝影)
中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，被控協助大陸國太公司赴台購豪宅洗錢遭起訴，法院4月30日開庭，兩人否認犯罪。(記者林伯東／攝影)

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，涉協助大陸國太公司赴台購買豪宅洗錢遭起訴，台北地院昨開庭，向心否認犯罪，稱連交通違規都沒有，檢方起訴是對香港證監制度的侮辱。

龔青也否認洗錢，強調自己只是家庭主婦，向心如何經營公司，她從來不會參與，「更甭提我會洗錢。」

向心答辯說，「我根本無罪」，他從事大手交易30多年，所有金融業務都須事先審批、事後監察，絕對不會做虛假交易，檢察官起訴他犯洗錢罪，不但是對他個人的侮辱，更是對香港證監制度的一種侮辱。

向心表示，因案被限制出境，是法官相信檢察官一面之詞，洗錢罪經過審判後，就會知道真相；他一生沒有進過法院，「連交通違規都沒有」，對檢察官盲目起訴非常不認同。

律師辯護說，向心在香港、大陸均未遭起訴及調查，甚至大陸國太集團非法集資事件爆發後，向心立即向香港證監會舉報並配合調查，香港證監會也指向心不是共犯，但檢察官不調查、也不斟酌。

律師指出，洗錢案所涉香港上市公司大股東股權交易及金錢移動，都經大陸及香港監理機關的嚴格審查，再由多個專業機構在公開市場進行，不可能虛偽交易，更沒有中國趨勢股票交易超出市價2.5倍的溢價情形。

龔青辯護律師說，龔青在偵查中名下不動產遭扣押，法官也要求檢察官應敘明龔青的洗錢不法所得、洗錢工具為何；龔青以配偶身分登記為不動產所有人，卻因此被訴，非常無辜。

全案緣起於自稱共諜的男子王立強逃往澳洲尋求庇護，爆料向心是共諜，檢調因而查出洗錢「案外案」，辯護律師昨在法庭數度提及洗錢與共諜的關聯性，但被法官制止，認為應聚焦洗錢案。

香港 中國 澳洲

上一則

新聞評論／台灣經濟困歸咎14A總裁彭淮南…照見政客私心操弄

下一則

諾富特確診再+3 旅館群聚威脅社區 病毒傳播恐已2個月

延伸閱讀

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
香港現首例變種病毒本土確診 感染源頭不明

香港現首例變種病毒本土確診 感染源頭不明
印度疫情慘 港延長禁飛令 5/1起尼泊爾也禁著陸香港

印度疫情慘 港延長禁飛令 5/1起尼泊爾也禁著陸香港
港「疫苗氣泡」首日 蘭桂坊人流稀 卡拉OK冷清

港「疫苗氣泡」首日 蘭桂坊人流稀 卡拉OK冷清

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據