共諜變洗錢 向心出庭批檢：侮辱香港證監制度

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，被控協助大陸國太公司赴台購豪宅洗錢遭起訴，法院4月30日開庭，兩人否認犯罪。(記者林伯東／攝影)

中國 創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，涉協助大陸國太公司赴台購買豪宅洗錢遭起訴，台北地院昨開庭，向心否認犯罪，稱連交通違規都沒有，檢方起訴是對香港 證監制度的侮辱。

龔青也否認洗錢，強調自己只是家庭主婦，向心如何經營公司，她從來不會參與，「更甭提我會洗錢。」

向心答辯說，「我根本無罪」，他從事大手交易30多年，所有金融業務都須事先審批、事後監察，絕對不會做虛假交易，檢察官起訴他犯洗錢罪，不但是對他個人的侮辱，更是對香港證監制度的一種侮辱。

向心表示，因案被限制出境，是法官相信檢察官一面之詞，洗錢罪經過審判後，就會知道真相；他一生沒有進過法院，「連交通違規都沒有」，對檢察官盲目起訴非常不認同。

律師辯護說，向心在香港、大陸均未遭起訴及調查，甚至大陸國太集團非法集資事件爆發後，向心立即向香港證監會舉報並配合調查，香港證監會也指向心不是共犯，但檢察官不調查、也不斟酌。

律師指出，洗錢案所涉香港上市公司大股東股權交易及金錢移動，都經大陸及香港監理機關的嚴格審查，再由多個專業機構在公開市場進行，不可能虛偽交易，更沒有中國趨勢股票交易超出市價2.5倍的溢價情形。

龔青辯護律師說，龔青在偵查中名下不動產遭扣押，法官也要求檢察官應敘明龔青的洗錢不法所得、洗錢工具為何；龔青以配偶身分登記為不動產所有人，卻因此被訴，非常無辜。

全案緣起於自稱共諜的男子王立強逃往澳洲 尋求庇護，爆料向心是共諜，檢調因而查出洗錢「案外案」，辯護律師昨在法庭數度提及洗錢與共諜的關聯性，但被法官制止，認為應聚焦洗錢案。