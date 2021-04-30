我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

台成全球最危險地區? 台外交部：危險來自中國

記者徐偉真／台北30日電
外交部發言人歐江安。（記者徐偉真／攝影）
外交部發言人歐江安。（記者徐偉真／攝影）

最新一期「經濟學人」指出台灣是地球上最危險地區，外交部今天表示，報導所稱的「危險」來自於中國，不只針對台灣海峽，中方也對東海、南海、南亞等區域進行威嚇與擴張，中方的行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重性的影響與危害，台灣將持續與理念相近國家深化合作，維護台海現狀及印太地區的和平。

最新一期經濟學人封面上是台灣雷達圖，左邊是中共五星旗、右邊有美國星條旗，還有軍艦、軍機光點，標題為這是「地球上最危險地區」，內文表示台海若爆發戰爭將成為災難，美中必須避免。

外交部發言人歐江安表示，近期包括美國、日本、歐盟、歐洲國家、澳洲等理念相近國家的政要、智庫與媒體均紛紛公開對台灣海峽和平穩定及中國的政軍威迫行為表達關切，我國政府樂見台灣的存在、價值與安全受到國際社會的重視。

歐江安表示，台灣海峽的和平穩定符合區域與國際社會的利益，台灣政府致力於維持台海穩定的現狀也受到國際社會的肯定。

歐江安說，報導所稱的「危險」來自於中國，不只針對台灣海峽，中方也對東海、南海、南亞等區域進行威嚇與擴張，中方的行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重性的影響與危害。台灣將持續與理念相近國家深化合作，捍衛自由民主制度、維護台海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮。

台灣 中國 美國

上一則

高薪、豪華旅遊利誘 陸企高薪挖角科技人才 2主管交保

下一則

帳號被盜 王文洋兒告同學獲賠20萬

延伸閱讀

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

謝長廷返台備詢？外交部：「外交泡泡」不適用

謝長廷返台備詢？外交部：「外交泡泡」不適用
從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應

從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55
歐盟等國積極推展「疫苗護照」，世衛組織正在擬訂相關指引，台灣也擬試辦。(取材自世衛智慧疫苗認證工作小組網站)

疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦

2021-04-27 02:27
台灣局勢日前成為美日首腦會談中的主要議題，圖為美國總統拜登16日跟日相菅義偉會談畫面。美聯社

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

2021-04-25 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略