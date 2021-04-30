防挖角 勞動部禁刊赴陸職缺廣告 仲介最高罰500萬元

防止中國大陸挖角關鍵產業人才，勞動部禁止刊登赴陸職缺廣告。圖為大陸徵才現場。（本報資料照片）

為防止中國大陸挖角台灣 包括半導體、IC等關鍵產業人才，政院出重手，由勞動部發函給各家人力銀行，要求不能協助任何企業在台招募人員赴大陸工作，並且要求先全面下架所有赴陸工作相關職缺。

根據勞動部發函，未來例外可刊登工作地為大陸地區職缺廣告者，以「經投審會許可之台商大陸公司」，且「有實際營業行為」者為限。勞動部官員解釋，勞動部發函並不是完全禁止民眾赴陸工作，若是受雇於台灣雇主被派往大陸則可放行。

勞動部表示，現正研擬相關裁罰基準，未來如有違反相關規定者，將予以裁罰，另廣告如涉及「積體電路」、「半導體」或「IC」等關鍵字者，將加重罰則。

勞動部勞動力發展署預訂在5月5日邀人力銀行業者開會，將說明這項措施，並且討論禁止刊登赴陸工作職缺廣告及禁止仲介的樣態以及裁罰基準。

勞動部勞動力發展署長施貞仰指出，係依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第34條「未經許可之大陸地區勞務不得在台灣地區從事廣告活動」（廣告禁止），及第35條規定「從事台灣地區人民赴大陸地區就業 之人力仲介業務列為禁止項目」（仲介禁止），因此要求業者將就業地點涉及大陸職缺全面先行下架，以免觸法。

勞動部官員指出，違反廣告禁止，依法可裁罰10萬至50萬（台幣，下同，約3580至1.8萬美元）；違反仲介禁止，則可罰5萬至500萬元，罰則並不輕，因此必須先與人力銀行討論裁罰樣態。

勞動部發函指出，不論「在台登記有案之企業（含經投審會許可之陸資、外資）」、「在大陸地區登記有案之企業（含經投審會許可之外資）」原則均不可刊登赴陸就業之職缺廣告。

勞動部並強調，將針對「關鍵產業」或「關鍵職務」特別處理，係指職缺廣告所載內容涉及「積體電路」、「半導體」或「IC」等關鍵字，將會加重裁罰。

勞動部發給人力銀行的公文指出，近年來受美中科技戰影響，大陸半導體產業發展受阻，積極透過挖角及滲透等手法建立自主供應鏈 。而台灣半導體研發人才經驗豐富、語言相通且易於管理，儼然成為大陸鎖定挖角之目標。行政院今年4月召開「研商防制人才挖角會議」，邀集陸委會、法務部、經濟部及勞動部等部會召開工作小組會議，建立有效之防制人才挖角機制，決定依兩岸人民關係條例第34條及35條規定辦理。