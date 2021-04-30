福建5月10日起 放寬台人入境檢疫

陸方29日下午公告，5月10日起台胞赴福建入境採取便捷措施，預留小三通復航之入境措施，讓小三通復航露出曙光。（記者蔡家蓁／攝影）

中國大陸福建省昨率先宣布放寬兩岸隔離新措施，從5月10日起，到福建從事商務、交流等活動的台灣 民眾入境只須集中隔離兩天，之後19天為住宿地與工作單位封閉往返的「閉環管理」；金馬居民居住滿28天者，可憑檢疫證明免除入境隔離。

福建官方昨發布消息稱，自5月10日零時起，將實施「台胞來閩入境檢疫便利通道措施」。對急需到福建工作或商務、交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸（目前為廈門機場口岸）到閩的台灣民眾，實施「兩天集中醫學觀察+19天閉環管理」措施。閉環管理期間，允許台灣民眾實施「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。

福建指出，符合條件的台灣民眾，由其在閩工作（邀請）單位提前七個工作日以上，向當地台港澳部門提交「台胞便捷通道申請表」、「台胞個人健康承諾書」、「工作單位監管承諾書」及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台胞證或居住證等文件申請。

申請獲批後，台灣民眾入境審核時，還需提供入境前28天無台灣與澳門 以外旅居史有效證明文件、台灣醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測 等證明文件。

在金馬連續居住滿28天以上的金馬居民通過「小三通」到福建，無需隔離。入境時，需提供「個人健康承諾書」（應附入境前28天無金門、馬祖以外旅居史有效證明材料）、金馬醫療機構出具的入境前七天內核酸檢測陰性有效證明、台胞證或居住證等。