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新黨共諜案 王炳忠等5人全無罪 北檢將上訴

台灣新聞組╱台北29日電
新黨青年軍王炳忠（左）、林明正（右）等人涉犯國家安全法案件，台北地院判決五名被告都無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。（中央社）
新黨青年軍王炳忠（左）、林明正（右）等人涉犯國家安全法案件，台北地院判決五名被告都無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。（中央社）

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭共五人涉「共諜案」，觸犯國安法發展組織罪，台北地方法院昨天判五人全部無罪；台北地檢署表示，一定會上訴。

王炳忠昨天聆判後表示，「主張統一何罪之有？」希望新黨追求和平統一的路線，不要再被公權力打壓。新黨肯定法院無懼當道獨立審判，呼籲檢察官勿再提起上訴。

判決指出，國安法發展組織罪的規定，限制人民參與組織、舉行活動、發表言論，與憲法的結社、言論權利有關，國家安全沒有發生危險時，毫無差別以高強度的刑罰手段限制人民，顯然過度侵害人民的憲法權利，不符比例。

合議庭指出，本於憲法法理綜合美國聯邦最高法院見解，對國安有「具體危險」時才可處罰，目前，雖中共政權未放棄武力統一台灣，但依審判卷證，王炳忠等人沒有對國家安全、社會安定產生明顯、立即的危害。

民進黨立委許智傑認為，尊重司法調查，但無罪不代表毫無關係，有時候是確切證據難以取得。他也呼籲台灣的政治人物應與中共保持距離。

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

法官審理後認為，「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。

此外，檢察官所指的組織名單，是王炳忠等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員。

另外，行政院院會擬通過「陸海空軍刑法」修正草案，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密文書給包括港、澳等地中國大陸人民或其派遣之人者，增加其刑的條款。

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