國安vs人權 守住界線免淪政治打手

新黨青年軍王炳忠（右4）、林明正（右3）等人涉犯國家安全法案件，台北地方法院28日一審宣判，判5名被告都無罪。(中央社)

新黨被控違反國安法發展組織罪，檢察官起訴稱是防國家安全被危害；然而台灣 身處特殊政治環境，主張統一、獨立，各擁支持者。檢察官維護國家安全，要清楚畫定叛亂與集會結社自由界線，才不會背負政治打手罵名。

台北地院合議庭依憲法高度，判決新黨案被告全部無罪，判決所指的「中共 政權未放棄武力統一台灣」是事實；但換個角度思考，如果主張台獨勢力擴展，把台灣帶到戰爭邊緣，為了國家安全，檢察官該怎麼「辦」？

檢調偵辦新黨案，解密陸生周泓旭的電腦、手機 存檔資料，認定新黨成員收取中共資助、幫中共在台建立人脈、發展組織。但檢察官堆砌出的「犯罪事實」，有其他佐證？還是看圖說故事？

危害國家安全是何其大的指控，檢察官動用偵查權，須有真憑實據。當檢方起訴的依據，僅是電磁紀錄轉檔而成的書面證據，查的又是在野黨，難免讓人質疑是思想檢查；如果欠缺足夠事證，就可能落得羅織入罪的評價。

民主法治國家，最忌諱以司法權干預人民思想自由等。北院的判決，特別從憲法高度論及國安法「發展組織罪」的適用準則，須對國安有「具體危險」時才可處罰，等於畫出紅線，也可供偵查機關在國安與人權間求取平衡。