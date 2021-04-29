國台辦批綠借疫操弄 兩岸往來「誰把門關上誰就該打開」

國台辦發言人馬曉光指出，大陸希望看到兩岸人員往來能逐步恢復正常。（記者呂佳蓉／攝影）

兩岸何時能恢復正常交流往來，受兩岸民眾關注。大陸國台辦發言人馬曉光昨指出，大陸希望看到兩岸人員往來能逐步恢復正常，「民進黨 當局要做的是，停止借疫情 進行政治操弄，盡快全面取消阻礙兩岸民眾往來的限制措施」。他說，「誰把門關上，誰就該把門打開。」

陸委會近期一再表示，兩岸需善意諒解，恢復健康有序交流是首要任務。馬曉光昨在大陸國台辦例行記者會上，作上述回應。

馬曉光表示，疫情發生以來，大陸方面對台灣民眾到大陸沒有採取任何限制措施，都可以自由往來。只是出於維護人員健康安全需要，採取一些疫情防疫措施。但到目前為止，大陸居民還不能去台灣，大陸駐台機構和企業人員也不能正常輪替。

他批評，「民進黨當局雖然口頭上聲稱兩岸需要善意諒解，恢復交流，實際上卻不斷以各種藉口、透過各種方式阻撓限制兩岸人員往來。」

他反問，「疫情發生以來，禁止大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的『小三通』，大面積取消兩岸直航航點，大陸駐台機構和企業人員至今不能輪換，請問這是善意嗎？」

馬曉光強調，「如果民進黨當局有誠意，那就盡快取消限制措施」。

此外，針對「小三通」開放，馬曉光表示，「『小三通』是民進黨當局單方面中斷的」，希望他們能夠傾聽金門鄉親的呼籲，如果真有誠意和善意的話，就應該在恢復「小三通」上拿出實際措施。

被問及兩岸民眾往來的隔離措施是否會隨著接種疫苗 放寬，馬曉光未正面回應，僅強調，大陸方面希望看到在疫情防控常態化情況下，隨著疫苗接種推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。

至於陸方是否承認在台接種疫苗的效力，馬曉光則說，「這是一個科學的事情，要經過科學評估。」

針對大陸國台辦的批評，陸委會回應稱，對疫情受控制後，兩岸恢復正常健康有序交流，一向正面看待。政府將在兼顧防疫與逐步推動兩岸交流方面，配合中央流行疫情指揮中心對疫情的科學判斷、國際間疫情發展、國內防疫量能以及兩岸互動情勢發展等因素，檢討恢復兩岸人員及運輸往來，循序逐步進行調整。