經國日記見兩岸祕史 北京想換俘買故宮

故總統蔣經國的日記去年2月解密公開，胡佛學者林孝庭(圖)以這份史料穿針引線寫成「蔣經國的台灣時代」專書。(中央社)

兩岸透過香港等第三地進行接觸傳聞，在文化大革命爆發前一直沒中斷。「蔣經國 的台灣 時代」作者林孝庭指出，1958年11月29日，蔣經國在日記中記載收到身在香港的記者曹聚仁來函，代表北京向台北提議，以1949年被中共 俘虜的前國民黨將領黃維、杜聿明與康澤等十人，交換遭蔣介石軟禁的張學良；中共並提議以2億美元購買在台故宮文物；蔣介石日記中反而沒提到此一來函。

蔣經國對於北京提議的回應是「由曹在來信中所提之各種條件可以看出，匪方急欲想出各種可能想出來的辦法與我發生接觸，以達成其政治之陰謀」，認為「對於敵情應作冷靜與詳密的判斷，不可錯失攻敵之機會也。」

林孝庭表示，此後不久，中共八屆六中全會決議毛澤東不再擔任下屆國家主席，買故宮、換俘等提議是否和當時中共內部權力更迭有所關連，值得進一步研究。

1979年農曆除夕，即將邁入70歲的蔣經國感嘆：「年暮歲寒，念家鄉之心深切至極，不知此生尚有相見之日乎？」對於外省榮民心懷愧疚；同年秋天，蔣經國決定開放台灣民眾赴大陸探親，林孝庭認為，「這何嘗不是他本人苦嘗思鄉之情，將心比心，體恤在台外省同胞感受之後的重大決定？」

小蔣生前希望兩岸統一？林孝庭表示，蔣經國日記僅記載到1979，無法窺知他生命中最後一段時間的想法；但從整部日記可讀到，終其一生，蔣始終無法放棄自己對大陸故土的情懷，也不只一次在日記中自己問自己，究竟何年何月才能再次踏上故土。儘管如此，林孝庭認為，兩岸間的競爭對立與個人對故鄉故土的濃郁思念，「蔣經國心裡分得非常清楚。」