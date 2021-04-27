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剩美國挺台？國安局長陳明通：沒那麼孤單

台灣新聞組╱台北27日電
國家安全局局長陳明通。(記者林伯東／攝影)
國家安全局局長陳明通。(記者林伯東／攝影)

針對日本日前公開宣稱不會以武力介入台海情勢，立委質疑，只剩美國支持台灣，美國印太戰略有名無實；國安局長陳明通昨回應，「我們沒有那麼孤單」，各國對台海安全愈來愈重視，而外傳日本「不會以武力介入台海情勢」說法，較大部分是中國大陸的認知作戰，翻譯並不正確。

陳明通昨列席立法院外交及國防委員會，專案報告「近期東亞情勢發展暨對台影響」。陳明通會前表示，國安局有掌握中共艦艇在三亞成軍的資訊，中共在南海的整個布局已造成周邊地區緊張關係。

對大陸外長王毅日前在對美視訊中表示，「民主不是可口可口樂，美國生產原漿，全世界一個味道」，陳明通表示，北京也要想想看，「己所不欲，勿施於人」，不要強加政治框架在台灣身上。

無黨籍立委林昶佐質詢指出，媒體都報導台海有事、日軍不會插手，但實際翻譯是「未預判軍事介入」，或「不以軍事介入為前提」，外界扭曲報導，「洗台灣人的認知」。陳明通答詢表示，他研判這較大部分是中國大陸的認知作戰。

陳明通表示，日本不管台海情勢「是不可能的事」，美國也必須將台灣海峽情勢納入考慮。各國對台海安全愈來愈重視，英國等國都曾發言關切過。

國民黨立委曾銘宗質詢，兩岸關係在後疫情時代，是不相往來，還是要強化交流？會漸入佳境或陷入困境？陳明通答詢表示，陸委會新主委邱太三講得很清楚，他期盼兩岸關係能春暖花開，但兩岸長期以來就是一個問題，對方認為九二共識就是一中原則，沒有什麼各表，而台灣不可能接受。

立委追問，所以現在兩岸要維持現狀，不相往來？哪怕陷入困境？陳明通說，他不建議這樣解讀，兩岸長期在尋找均衡之下，應思考如何鞏固兩方的payoff（報償、得失），這是比較進步的思考。

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