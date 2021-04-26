應變台海衝突 傳日本討論自衛隊運用適法性

台海危機升高，傳日本已在討論自衛隊運用的適法性。圖為日相菅義偉。（路透）

日本 共同社報導，多名日本政府消息人士24日透露，政府已開始正式討論台灣 海峽出現突發事態時的自衛隊活動相關法律運用。

在日本首相菅義偉 和美國總統拜登的高峰會上，台灣局勢成了主要議題之一。報導說，日本政府將針對相當於安全保障相關法律的「重要影響事態」、「存亡危機事態」、日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」各種狀況及自衛隊作用進行梳理，力圖加強必要的防衛能力。實際適用則將顧及到中國大陸，謹慎做出判斷。

消息人士還指出，日美峰會時隔半個世紀再次提及「台灣」的聯合聲明中，根據菅義偉的主張追加了敦促和平解決台海歧見的措辭。會談中，日方還表達了台灣突發事態可能相當於重要影響事態，或是存亡危機事態的看法。

根據日本的安保法，在重要影響事態發生的情況下，日本自衛隊可向美軍和夥伴國家提供彈藥與運輸等後勤支援活動，日本也可在存亡危機事態的情況下行使集體自衛權。

若衝突擴大至日本領土如與那國島，或釣魚台列嶼（日稱尖閣群島）遇襲，日本政府可動員自衛隊並參與作戰行動。

日本政府現在將尋求釐清上述哪種情況可適用於台海爆發衝突之時，以及自衛隊的因應行動。