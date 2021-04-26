應變台海衝突 傳日本討論自衛隊運用適法性
日本共同社報導，多名日本政府消息人士24日透露，政府已開始正式討論台灣海峽出現突發事態時的自衛隊活動相關法律運用。
在日本首相菅義偉和美國總統拜登的高峰會上，台灣局勢成了主要議題之一。報導說，日本政府將針對相當於安全保障相關法律的「重要影響事態」、「存亡危機事態」、日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」各種狀況及自衛隊作用進行梳理，力圖加強必要的防衛能力。實際適用則將顧及到中國大陸，謹慎做出判斷。
消息人士還指出，日美峰會時隔半個世紀再次提及「台灣」的聯合聲明中，根據菅義偉的主張追加了敦促和平解決台海歧見的措辭。會談中，日方還表達了台灣突發事態可能相當於重要影響事態，或是存亡危機事態的看法。
根據日本的安保法，在重要影響事態發生的情況下，日本自衛隊可向美軍和夥伴國家提供彈藥與運輸等後勤支援活動，日本也可在存亡危機事態的情況下行使集體自衛權。
若衝突擴大至日本領土如與那國島，或釣魚台列嶼（日稱尖閣群島）遇襲，日本政府可動員自衛隊並參與作戰行動。
日本政府現在將尋求釐清上述哪種情況可適用於台海爆發衝突之時，以及自衛隊的因應行動。
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