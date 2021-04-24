8天7夜漢光兵推 模擬最嚴苛共軍侵台威脅

國軍漢光37號電腦兵棋推演23日中午正式展開，國防部長邱國正進入衡山指揮所，勉勵各級單位戮力演訓。（軍聞社）

台海風雲緊繃，1至4月共機擾台高達271架次。為模擬共軍犯台的各種可能，國軍漢光電腦兵棋推演於23日至30日展開，8天7夜成為史上最長一次兵推，實兵實彈演習將於7月中登場。

國防部 長邱國正19日指出，兵推曾有5天、7天等不同實施時間，主要是視環境狀況、課目、研討議題而定，今年經檢討後，發現以往兵推時間匆忙，無法充分討論，因此決定延長兵推時間。

國防部也表示，此次兵推採每天連續24小時的「複合式兵推」，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台各種可能行動，並設計演習想定，再藉「JTLS 電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。

軍方人士指出，複合式兵推結合議題探討、電腦兵棋系統對抗兩種模式，由於受疫情影響，相較過往的上千人，此次進入衡山指揮所的人數共約300人，目的是避免引起群聚感染。

美國總統拜登日前派遣前參議員陶德 訪台，國防部長邱國正陪同蔡總統會面。之後，邱國正在立法院答詢透露，與陶德討論到當下台海局勢，兩人都覺得很緊張。

華爾街日報23日報導，沒有跡象顯示北京 即將對台動武，但美方多名官員警告台海爆發衝突機率升高，特別是北京近年打擊香港民主運動，展現中國政府可耀武揚威且不受國際社會強力反彈。

報導也指出，台灣昨起展開的漢光演習，用意是強化軍事應對能力，並向盟友展現中華民國國軍實力不容小覷。