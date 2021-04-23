台灣缺水缺電移產？ 台積28億美元擴建南京廠

台積電將於南京廠擴產並投入28奈米成熟製程，以紓解全球晶片荒。圖為台積電南京廠實景。（圖：台積電提供）

台積電 昨天舉行臨時董事會，通過斥資28.87億美元，擴充南京廠產能，並切入七年來未曾擴建的28奈米製程，規畫新增4萬片產能，今年下半年開始量產，2023年中達到4萬片全產目標。台積電強調，南京廠擴建所需的資金，由南京廠獲利去支應，並非台灣 增資奧援。

此外，台積董事會也決議為吸引及留任公司高階主管，並強化高階主管對創造長期股東價值的責任，實現環境、社會及公司治理（ESG）成果，核准發行不超過260萬股的限制員工權利新股案，此為台積電首次發行限制員工權利並連結ESG的新股。

外傳台積電因台灣易缺水缺電，要移動產能至南京廠。經濟部昨天表示，經與台積電查證其在台投資 腳步「沒有放緩、只有加快」，且都是最先進的製程。台積電在大陸南京廠的投資則是在政府同意下進行，是落後目前先進製程的舊世代技術；台積電現行投資與未來規畫，都是對台灣投資環境具體的信任投票。

台積電表示，南京廠擴產並投28奈米成熟製程，主要因應目前全球從車用晶片擴及其他包括遠距應用所需的晶片短缺，所進行的擴充需求，台灣持續是公司重點生產基地。

台積電南京廠擴建案，證實本報系聯合報去年底揭露台積電會區域平衡布局，除赴美國設廠外，南京廠也計畫擴建，並決定捨棄製程推進至七奈米的計畫，轉進美中貿易戰中較不敏感的28奈米製程。台積電此次於南京廠擴建，對大陸市場目前需求最迫切的成熟製程，伸出援手。

此外，在極端氣候威脅下，缺水成全球風險，台積電擴廠雖基於市場、區域平衡布局，但為搶救台灣水資源，已技轉智慧灌溉系統給經濟部水利署，希望能再多搶下近10%的農業用水，以利更多的水資源支援工業需求。

台積電資深副總經理兼台積電ESG委員會主席何麗梅昨出席一場座談會時說，台積電早已著手協助嘉南農田水利會，利用科技業常用的感測器，建造完整的智慧灌溉系統，可有效控制水源在需要時開，不需要時關。近期也規畫台南仁德再生水廠，讓台積電南科廠與ABS樹脂供應商奇美實業交換再生水，最快5月簽約，此案將成台灣半導體界首例。