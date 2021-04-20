美國防部：將持續協助台灣 沒人樂見台海起衝突

日本內閣官房長官加藤勝信19日表示，兩岸之間軍事平衡的確發生變化，期待雙方直接對話，和平解決台灣海峽相關問題。圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍軍機。（圖：國防部提供）

上周美日峰會聯合聲明關注台海和平穩定，是52年來美日聲明首次提到台灣 。日本 內閣官房長官加藤勝信19日說，中國與台灣之間軍事平衡的確發生變化，期待雙方直接對話，和平解決台灣海峽相關問題。另外，美國 國防部發言人柯比（John Kirby）19日重申美國的一個中國政策，「沒人想看到在台灣（問題）上起衝突」，美國將持續協助台灣，確保其擁有足夠自我防衛的能力。

本報系聯合報引述日本放送協會（NHK）報導，加藤勝信在記者會表示，兩岸關係以經濟為中心，雙方連結日益深化，另一方面，軍事平衡確實有發生變化；對於台灣問題，期待台海雙方直接對話、和平解決問題，日本也將持續關注台海動向。

日本讀賣新聞指出，若兩岸發生武力衝突等「台灣出事」情況，日本自衛隊依法可採取三種行動，包括支援美軍、基於集體自衛權動武，以及依個別自衛權動武。

柯比在國防部例行記者會上表示，在台灣議題上，美國支持一個中國政策，沒有人想看到在台灣問題上起衝突，正如同過去歷任政府所做，美國保證協助台灣強化自我防衛能力，也提供防衛性武器。

柯比表示，國防部長奧斯丁（Llyod Austin）上月跟國務卿布林肯（Antony Blinken）一同訪問日本，16日參與以美國總統拜登和日本首相菅義偉為首的美日雙邊會談，對話中均顯示美日雙邊有很多可以合作的事項，美國也重申其條約義務，以及協助日本防衛的承諾。

另據中央社報導，日本前首相安倍晉三19日針對美日美日聯合聲明內容明載台灣表示，這對印度太平洋的和平與穩定具有很大的意義。安倍表示，台灣是重視自由與民主主義的友人，日本與引領自由主義陣營的美國一起承諾的事，展現給世界知曉，這對印度太平洋地區的和平與穩定具有很大的意義。