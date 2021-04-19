「一中是紅線」 北京對美喊話別打「台灣」這張危險牌

中國大陸外交部副部長樂玉成。（取材自中國大陸外交部官網）

中國 大陸外交部副部長樂玉成近日接受美聯社訪問表示，美國不要打「台灣 牌」，這是一張危險的牌。他還說，一個中國原則是中國的紅線，絕不允許「越線」行為。此外，被問及北京對台灣是否有統一時間表，他回應稱，「兩岸統一是歷史進程」，但未指出任何時間點。

針對樂玉成的說法，陸委會昨表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來發展只有2300萬台灣人民有決定權。對樂玉成重申中方片面的對台立場，無法認同與接受。

據大陸外交部官網昨發布的內容，樂玉成在16日接受美聯社專訪，除提及美國總統拜登上台後的中美關係發展、即將舉行的氣候領袖視訊峰會，還提及兩岸議題。

對美國即將主辦的氣候峰會，樂玉成表示，中方已收到拜登給習近平的與會邀請，正在積極研究。他說，中方將在會上發出積極、合作、負責任的信號。

樂玉成稱，中美之間應是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。作為對世界負有特殊責任的兩個大國，中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。

針對美國總統拜登的好友陶德等人近期訪問台灣之行 ，樂玉成強調，「台灣問題涉及中國的核心利益。中國政府在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間」。他說，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，無論是低級別還是高級別。

樂玉成說，中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了。「我們永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移」。他還稱，「願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除。」

此外，針對香港 問題，樂玉成表示，「香港是中國的香港，香港同胞是地地道道的中國人」。

他稱，中方頒布香港國安法、修改完善香港選舉制度，不是要改變「一國兩制」，而是為了完善「一國兩制」，確保香港長治久安。