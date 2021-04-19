「台灣」占據日本各大報頭版 學者驚：簡直前所未見

日本學者小笠原欣幸18日在臉書貼文指出，日本讀賣新聞、產經新聞、朝日新聞和每日新聞，頭版都被「台灣」占據，簡直前所未見。（取材自臉書）

日本 首相菅義偉和美國 總統拜登16日在美國白宮舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明提到台海穩定的重要性。這是日美睽違52年在聯合聲明中提到台灣 ，引起日本媒體廣泛注意。日本東京外國語大學研究台灣政治的學者小笠原欣幸18日在臉書貼文指出，日本讀賣新聞、產經新聞、朝日新聞和每日新聞，頭版都被「台灣」占據，簡直前所未見。

小笠原欣幸寫道：「今天日本報紙頭條都是『台灣』，不只頭版，內頁報導也大篇幅報導台灣。我個人從沒看過台灣占據這麼大版面，顯是日美聲明提到『台灣』的重要性。」

小笠原貼文中附上一張日本四份報紙頭版照片，包括讀賣新聞、產經新聞、朝日新聞及每日新聞，都以頭版頭條報導日美聯合聲明提及台灣。

日本首相菅義偉15日率團訪美，台灣時間17日凌晨跟美國總統拜登進行日美領袖會談，全程歷時約兩個半小時；這次會談是雙方首度面對面會談，會後發表聯合聲明。

有關中國定位為「核心利益」的台灣，聯合聲明載明，在強調台灣海峽和平與安定重要性同時，推動和平解決兩岸問題。

這是繼1969年時任日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森會面以來，日美再度在領袖會談聯合聲明中載明台灣，同時也是從1972年日本與中國建交以來的首度。