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拜登會菅義偉 專家：美日抗中 也要台灣別搗蛋

台灣新聞組／台北18日電
美日領導人雙邊會後關切台海安全，專家認為對台灣的安全有利，但不是鼓勵台灣危及區域穩定。圖為美國總統拜登摯友、前參議員陶德（左）率團訪台。(中央社)
美日領導人雙邊會後關切台海安全，專家認為對台灣的安全有利，但不是鼓勵台灣危及區域穩定。圖為美國總統拜登摯友、前參議員陶德（左）率團訪台。(中央社)

美日領導人雙邊會後聲明提及台海安全，國安會前副秘書長楊永明表示，美日兩國政府領導層級數十年來，首次共同表達對台海安全的關切，這是十分罕見的舉動，對台灣安全有一定助益。關切具有外交意涵，不是美日安保條約框架下的義務，意味著軍事介入的法律拘束，雙方共同表達關切的舉動，有很大彈性空間。

楊永明認為，對於台灣而言，是在戰略模糊的主軸之下，更加清晰，這個共同關切沒有任何具體承諾，不像美日安保架構下，只要有事態發生，美日就有共同的義務必須軍事介入。他也提及，美日兩國領袖共同關切台灣海峽安全，對台灣的安全是有利。但它的目標是和平，不是鼓勵台灣獨立，危及區域穩定。

政治大學外交系副教授黃奎博說，聲明提到鼓勵和平解決兩岸議題，除要中國大陸不要輕舉妄動之外，言下之意也有台灣不要搗蛋，若民進黨有準台獨作法，導致台海更緊張，民進黨也要負責。

淡江大學教授黃介正指出，在台海問題上，日本有求於美國，但又擔憂台海一旦陷入戰火，因美國在日本部署的基地對台救援，讓日本跟著捲入戰爭，製造了中日衝突的可能。

黃介正分析，菅義偉主要是確認與美國的盟邦關係，美國的目標是確認所有盟邦，都仍然歸它管，菅義偉還在美國，美國就宣布韓國總統文在寅五月訪美行程。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說，聯合聲明沒有明確說出安全承諾，美國的承諾比較清晰，但還是遵守一中政策，日本是一中原則，更不可能做出承諾。

美日領袖會談後發表聯合聲明。總統府和外交部均表示，這是繼3月「美日安全諮商會議」後，美日再次強調台海和平穩定的重要性，台灣政府欣見美國及日本政府對於台海和平穩定的重視，並表達感謝與肯定之意，相信對印太區域的和平穩定有正面助益。

總統府發言人張惇涵表示，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點；期盼北京當局，應善盡其兩岸和區域一員的責任，共同為台海及區域間的安全與福祉做出正面貢獻。

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